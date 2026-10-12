Bielefeld (ots) -Neues Delivery-Framework vereint KI-gestützte Umsetzung, intelligente Lösungen und Adoption ServicesNTT DATA Business Solutions, ein weltweit führender IT-Dienstleister und Spezialist für SAP-Lösungen, stellt "Elevate" vor - sein neues, auf Agentic AI basierendes Delivery-Framework. Elevate vereint die sichere KI-gestützte Plattform NTT DATA aXet, die Datentransformationsexpertise von Natuvion (https://www.natuvion.com/) sowie SAP-Technologien wie die SAP Business AI Platform und die Agent-Led Toolchain von SAP. Das Framework wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Investitionen in SAP und zukunftsweisende KI-Technologien auszuschöpfen. Damit unterstreicht NTT DATA Business Solutions sein Engagement, die Zukunft der Unternehmenstransformation in einer zunehmend KI-geprägten Welt aktiv voranzutreiben.Unternehmen stehen unter Druck, ihre ERP-Landschaften durch Initiativen wie RISE with SAP zu modernisieren und gleichzeitig Künstliche Intelligenz als Treiber ihrer Geschäftstransformation zu etablieren. In der Praxis werden beide Vorhaben häufig getrennt voneinander gesteuert, was die Komplexität erhöht und die Umsetzung verlangsamt."Wir haben einen Punkt erreicht, an dem jede Transformation zu einer KI-gestützten Geschäftstransformation wird und damit den Weg zu autonomeren Geschäftsprozessen ebnet", sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions. "Elevate ist unsere Antwort auf diesen Wandel. Wir gestalten neu, wie Transformation umgesetzt wird, indem wir menschliche Expertise mit intelligenten Agenten, KI-gestützter Innovation und einem strukturierten Adoptionsansatz verbinden. So können unsere Kunden Veränderungen schneller umsetzen, sich flexibler an neue Anforderungen anpassen und den Mehrwert ihrer Technologieinvestitionen steigern.""Elevate steht für die Art und Weise, wie wir unser eigenes Unternehmen weiterentwickeln, um unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten", sagt Krunal Patel, Global AI, Innovation & Software Assets Leader bei NTT DATA Business Solutions. "Anstatt KI auf einzelne Anwendungsfälle zu beschränken, verankern wir sie in unserer täglichen Arbeit, in unseren Delivery-Modellen und in der Entwicklung unserer Lösungen."Branchenübergreifend erzielen Kunden bereits messbaren Mehrwert mit KI-gestützten Lösungen von NTT DATA Business Solutions. Zu den jüngsten Beispielen zählen die automatisierte Verarbeitung von Lieferantenbestätigungen bei Lemvigh-Müller (https://nttdata-solutions.com/us/success-stories/lemvigh-muller-from-repetitive-work-to-real-impact-with-ai/), die KI-gestützte Steuerung von Beratungsprozessen bei zeb sowie die intelligente Bearbeitung von Kundenaufträgen bei Synthomer (https://nttdata-solutions.com/us/success-stories/synthomer-ai-agents-on-sap-business-technology-platform/). Dadurch lassen sich Abläufe effizienter und präziser gestalten, während die Kontrolle jederzeit beim Menschen bleibt.NTT DATA aXet: Die nächste Generation der ServicebereitstellungEin zentrales Element von Elevate ist die Weiterentwicklung von NTT DATA Business Solutions zu einer KI-gestützten Delivery-Organisation. Im Mittelpunkt steht dabei NTT DATA aXet, die unternehmenseigene, sichere Delivery-Plattform. NTT DATA aXet.elevate vereint Unternehmenswissen, bewährte Delivery-Methoden, Governance-Strukturen, intelligente Agenten und Assets in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung. So erhalten Beraterinnen und Berater entlang des gesamten SAP-Lebenszyklus die Werkzeuge und Informationen, die sie benötigen, um skalierbar und effizient konsistente, hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig gewährleistet die Plattform ein hohes Maß an Sicherheit, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und menschlicher Kontrolle. Durch standardisierte Delivery-Prozesse, die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben sowie die künftige Integration der Agent-Led Toolchain von SAP kann dies dazu beitragen, zentrale Aktivitäten im Rahmen von RISE with SAP-Transformationen zu beschleunigen. Dazu gehören Assessments, die Vorbereitung der Migrationen, Tests, die Umsetzung des Clean-Core-Ansatzes und die Befähigung zu Innovationen. Dies ermöglicht eine schnellere und zugleich konsistentere Umsetzung von Transformationsprojekten.Ergänzt wird Elevate durch ein unternehmensweites Enablement-Programm, das Mitarbeitende gezielt dabei unterstützt, die notwendigen Kompetenzen, das Vertrauen und die Arbeitsweise für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit KI zu entwickeln.Mehr Geschäftswert durch KI-InnovationenNTT DATA Business Solutions investiert gezielt in SAP Business AI und die SAP Business AI Platform, um KI-Anwendungsfälle mit konkretem Geschäftskontext sowie intelligente Agenten zu entwickeln. Ziel ist es, Kunden auf ihrem Weg zum Autonomous Enterprise zu unterstützen - mit KI-gestützten Prozessen, intelligenter Entscheidungsunterstützung und einer nahtlosen Orchestrierung über Geschäftsbereiche hinweg.Gleichzeitig baut NTT DATA Business Solutions sein eigenes Softwareportfolio konsequent zu KI-nativen Lösungen aus. Dazu zählen beispielsweise GLASSWING (https://glasswing.bynttdata.com/de/), eine intelligente Plattform für Stammdatenmanagement, die Datenqualität, Governance und Compliance verbessert, sowie MAKIRA, eine KI-gestützte Lösung für Dokumenten- und Content-Management. Mithilfe generativer und agentischer KI automatisiert MAKIRA (https://makira.bynttdata.com/de/) die Verarbeitung von Dokumenten, den Zugriff auf Wissen und die Steuerung von Workflows. So erhalten Kunden Zugang zu KI-Lösungen, die ihre SAP-Investitionen sinnvoll ergänzen und erweitern und gleichzeitig konkrete Herausforderungen im Geschäftsalltag adressieren.Innovation in nachhaltigen Geschäftserfolg verwandelnNeue Technologien schaffen erst dann echten Mehrwert, wenn sie erfolgreich eingesetzt und im Unternehmen verankert werden. Mit KI-Readiness-Assessments, Governance-Frameworks, Enablement-Angeboten und Adoption Services unterstützt Elevate Unternehmen dabei, Innovationen in konkrete Geschäftsergebnisse zu überführen.Durch die enge Verzahnung von Technologie, Prozessen und Menschen können Unternehmen KI-fähige Betriebsmodelle aufbauen, neue Fähigkeiten gezielt skalieren und ihre Wirkung auf Produktivität, Effizienz, Servicequalität und organisatorische Agilität transparent messen.Weitere Informationen finden Sie unter nttdata-solutions.com.Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist auf SAP spezialisiert und agiert innerhalb eines leistungsstarken Netzwerks aus Partnern wie Microsoft und ServiceNow. Wir unterstützen mittelständische sowie ausgewählte Großunternehmen weltweit dabei, Intelligent Enterprises zu werden - von Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services. NTT DATA Business Solutions ist Teil der NTT DATA (https://de.nttdata.com/)-Unternehmensgruppe. Mit einem jährlichen globalen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar ist sie ein führender Anbieter von Business- und Technologie-Services, die 75 Prozent der Fortune Global 100 zu ihren Kunden zählt. Gruppenweit engagiert sich NTT DATA für den Erfolg seiner Kunden und ist bestrebt, die Gesellschaft mit verantwortungsvollen Innovationen positiv zu verändern. Sie ist einer der weltweit führenden Anbieter von KI und digitalen Infrastrukturen. Außerdem bietet sie einzigartige Fähigkeiten bei der Enterprise-Skalierung von KI, Cloud, Security, Konnektivität, Rechenzentren und Application Services. Mit Beratung und Branchenlösungen unterstützt NTT DATA Unternehmen und die Gesellschaft dabei, sicher und nachhaltig in eine digitale Zukunft aufzubrechen. Als Global Top Employer verfügt die Unternehmensgruppe über Expertinnen und Experten in mehr als 70 Ländern. Darüber hinaus bietet sie Kunden ein robustes Ökosystem mit Innovationszentren sowie etablierten Partnern und Start-ups. NTT DATA ist Teil der NTT Group, die jedes Jahr mehr als 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert.SAP Trademark-StatementSAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite https://www.sap.de/trademark. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.Pressekontakt:Global CommunicationsNTT DATA Business Solutions AGE-mail: communications-solutions-GLOBAL@bs.nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/6369202