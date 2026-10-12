Hamburg (ots) -Wie Sie in Ihrem Unternehmen Sprache, Standards und KI-Anwendungen zusammenführenKI verändert, wie Unternehmen kommunizieren. Texte entstehen schneller, an mehr Stellen und mit neuen Werkzeugen. Für Menschen, die Kommunikation verantworten, wächst damit eine neue Aufgabe: Sie müssen Orientierung schaffen, Standards entwickeln und dafür sorgen, dass KI-Anwendungen zur Sprache des Unternehmens passen.Diese 12-teilige Workshop-Reihe richtet sich an Menschen, die diese Verantwortung übernehmen und dafür eine neue Funktion in ihrem Unternehmen aufbauen wollen. Ausgangspunkt ist Ihre eigene Organisation: Ihre Texte, Abläufe, Vorlagen, Prompts, Schnittstellen und Entscheidungen.Denn gute Einzeltexte reichen nicht aus, wenn viele Menschen und Systeme im Namen eines Unternehmens schreiben. Entscheidend ist ein gemeinsamer Rahmen: Was soll wiedererkennbar sein? Wo braucht es verbindliche Standards? Was kann KI übernehmen - und wo braucht sie menschliche Einordnung?Werden Sie zur Schlüsselfigur für die KI-gesteuerte KommunikationIn den Workshops entwickeln Sie Schritt für Schritt die Grundlagen für Ihre künftige Funktion: Sie analysieren die Kommunikationsrealität Ihres Unternehmens, klären Mandat und Stakeholder, formulieren Qualitätsmaßstäbe und erproben Routinen, mit denen Kommunikation und KI-Anwendungen im Alltag verlässlicher zusammenspielen. Am Ende haben Sie eine Rolle aufgebaut, mit der Sie Orientierung schaffen, Entscheidungen erleichtern und Kommunikation mit KI in Ihrem Unternehmen verlässlich gestalten können.Was am Ende konkret vorliegt: Aus der Arbeit über viereinhalb Monate entsteht eine Grundlage, mit der Sie in Ihrem Unternehmen weiterarbeiten können:- eine Kommunikationslandkarte mit priorisierten Handlungsfeldern.- ein Rollenprofil mit Zielbild für Mandat, Zeitbudget, Verankerung und Stakeholder.- erste erprobte Kommunikationsprinzipien und Entscheidungslogiken.- eine Arbeitsroutine für neue Kommunikationsfälle.- eine Roadmap für die weitere Entwicklung und Verankerung der Rolle.So wird aus einer wachsenden Verantwortung eine handhabbare Aufgabe. Vorgaben werden klarer, neue Kommunikationsfälle lassen sich schneller einordnen. Erfahrungen fließen zurück in Standards, Routinen und KI-Anwendungen.Ihre Entwicklungsfelder in der Organisation- Kommunikationsrealität sichtbar machen: Sie erfassen Textarten, Standards, Schnittstellen, Tools und KI-Anwendungen - und erkennen, wo Orientierung fehlt oder Entscheidungen nötig sind.- Mandat klären und Funktion verankern: Sie klären Auftrag und Handlungsraum und entwickeln eine Verankerung, die zu Ihrer Organisation und ihren Entscheidungswegen passt.- Textqualität greifbar machen: Sie beurteilen Texte mit dem textwende-Maß und leiten daraus nachvollziehbare Qualitätsmaßstäbe für Ihr Unternehmen ab.- Entscheidungslogiken entwickeln: Sie untersuchen konkrete Kommunikationsfälle und entwickeln Prinzipien für wiederkehrende Situationen.- Orientierung für KI nutzbar machen: Sie übersetzen Kommunikations-, Erfahrungs- und Kontextwissen so, dass KI-Anwendungen damit arbeiten können - und lernen, Ergebnisse sicher einzuordnen.- Lernen im System organisieren: Sie gestalten Routinen, damit neue Erfahrungen aufgenommen und Standards kontinuierlich weiterentwickelt werden.Praxistransfer inbegriffen: Die Workshopreihe verbindet fachlichen Input, Austausch in einer festen Gruppe und Transfer in die eigene Organisation. Zwischen den Online-Terminen arbeiten Sie an konkreten Fällen, führen Gespräche, testen Ansätze und bringen Ihre Erfahrungen zurück in die Gruppe.Diese Funktion wächst während der Workshopreihe an realen Aufgaben. Sie entwickeln sie weiter, erhalten Feedback zu Ihren nächsten Schritten und sehen, wie andere Organisationen ähnliche Fragen lösen.Ein individuelles 1:1-Coaching unterstützt Sie zusätzlich bei einer konkreten Fragestellung aus Ihrem Rollenaufbau.Kommunikation trifft Organisationsentwicklung: Kommunikation mit KI ist zugleich Sprach- und Organisationsarbeit. Deshalb bringen textwende und Ziel-Werkstatt zwei Perspektiven zusammen: Erfahrung mit Textqualität, Standards und Kommunikationsprozessen sowie systemische Organisationsentwicklung, Rollenklärung und Veränderungsarbeit. So wird aus einem kommunikativen Anspruch eine Rolle mit Mandat und Wirkung.Für alle, die Kommunikation neu zusammendenken: Die Workshop-Reihe richtet sich an Menschen, die Kommunikation in ihrer Organisation verantworten oder weiterentwickeln - über Abteilungen, Kanäle und KI-Anwendungen hinweg.Sie können aus Unternehmenskommunikation, interner Kommunikation, Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung, HR, Service, Vertrieb oder einem Fachbereich kommen. Entscheidend ist, dass Sie Ihr Unternehmen gut kennen, intern vernetzt sind und Verantwortung für Kommunikation mit KI übernehmen wollen.Auf einen Blick- 12-teilige Workshop-Reihe (online) zwischen 16.2. - 29.6.2027 inkl. eines gemeinsamen Kick-Off in Hamburg (optional, in Präsenz)- Jeweils dreistündige Online-Termine im Ein- oder Zwei-Wochen-Rhythmus (Ferien ausgenommen), jeweils dienstags von 09:00 - 12:00 Uhr- Individuelles Vorgespräch und zusätzlich eine individuelle 1:1-Coaching-Einheit- Feste Lerngruppe- Transferarbeit an konkreten Fällen im eigenen Unternehmen- Zusätzlich etwa zwei bis drei Stunden Transferarbeit pro Woche- Begrenzte Zahl an Teilnahmeplätzen! Anmeldung empfohlen bis 29. Januar 2027- Gruppengröße: mindestens fünf, maximal zwölf Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße bis zum 1. Februar 2027 behalten wir uns die Absage oder Verschiebung dieser Veranstaltung vor.- Stornierung: kostenfrei möglich bis 1. Februar 2027- Veranstalter dpa-AkademieTermine:- 16.2.2027 in Präsenz in Hamburg (optional): 13:00 - 17:00 Uhr- Online-Termine - jeweils dienstags von 9-12 Uhr: 23.2., 9.3., 16.3., 6.4., 13.4., 27.4., 11.5., 1.6., 15.6., 22.6., 29.6.2027Häufige FragenWir haben schon ein Corporate Wording. Warum braucht es diese Funktion?- Corporate Wording legt Begriffe, Schreibweisen, Tonalität oder Stilprinzipien fest. Diese Funktion übersetzt solche Prinzipien in die Praxis, macht sie anschaulich und entwickelt sie weiter. Nur dann können Menschen und KI verlässlich damit arbeiten.Ist das nicht Aufgabe der Unternehmenskommunikation?- Unternehmenskommunikation verantwortet wichtige Themen und Formate. Viele Texte entstehen jedoch in Fachbereichen, HR, Service, Vertrieb oder an Schnittstellen. Die Funktion verbindet diese Realität mit gemeinsamen Qualitätsmaßstäben.Überschneidet sich das mit AI Governance?- AI Governance klärt, unter welchen Bedingungen KI eingesetzt wird. Hier geht es darum, wie Menschen und KI im Namen des Unternehmens kommunizieren.Wird daraus eine Textkontrolle?- Nein. Die Funktion prüft nicht einzelne Texte, sondern schafft Orientierung für bessere Kommunikationsentscheidungen.Ist das eine technische KI-Rolle?- Nein. Ein Grundverständnis von KI reicht. Im Mittelpunkt stehen Kommunikation, Organisationswissen und sprachliche Orientierung.Muss dafür eine neue Stelle entstehen?- Nicht zwingend. Wichtig sind Auftrag, Rückendeckung, Zugang zu Kommunikationssituationen und Zeitbudget.Wie viel Zeit brauche ich neben den Workshop-Sessions zusätzlich?- Neben den 36 Inputstunden sollten Sie zwei bis drei Stunden pro Woche für Transferaufgaben einplanen.Ist die Funktion nach 20 Wochen etabliert?- Sie ist arbeitsfähig aufgesetzt, erprobt und intern anschlussfähig.Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6369218