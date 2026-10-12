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Dow Jones News
12.10.2026 12:03 Uhr
207 Leser
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(1)

POS-Transaction in Own Shares -2-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
12-Oct-2026 / 10:29 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

12 October 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG 
("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 5 October 2026 to 9 October 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Aggregated   Volume-weighted average price    Lowest price per   Highest price per 
             volume     (pence per share)          share (p)       share (p) 

5 October   LSE    85,000     185.6057p              183.60p        187.40p 
2026 
 
 
6 October   LSE    85,000     186.0692p              183.40p        189.00p 
2026 
 
 
7 October   LSE    85,000     186.1655p              185.20p        187.60p 
2026 
 
 
8 October   LSE    85,000     187.6903p              184.40p        189.40p 
2026 
 
 
9 October   LSE    85,000     189.5251p              188.00p        190.60p 
2026

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,100,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 293,640,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 293,640,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Volume    Price (GBp)   Transaction Time   Transaction reference number  Exchange venue 
 
05/10/2026   2456     184.00       08:18:58       00083099879TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   401     183.80       08:21:27       00083099970TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   3099     184.40       08:24:52       00083100152TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2197     184.40       08:28:54       00083100320TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1942     185.80       09:15:25       00083101941TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2176     185.80       09:15:25       00083101942TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   30      185.40       09:16:42       00083102024TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   825     185.80       09:21:49       00083102229TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   825     185.80       09:22:28       00083102261TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   27      185.80       09:26:03       00083102365TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   573     185.80       09:26:03       00083102364TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2441     185.80       09:26:03       00083102363TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2481     185.00       09:39:51       00083102973TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2026     184.40       09:54:48       00083103624TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1128     184.20       09:55:36       00083103643TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   639     184.20       10:17:59       00083104574TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   665     184.20       10:17:59       00083104573TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2171     185.00       10:30:06       00083104935TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   399     184.40       10:34:56       00083105064TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   665     184.40       10:38:21       00083105127TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1077     184.40       10:38:58       00083105140TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2287     183.80       11:13:25       00083105765TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   274     183.60       11:35:41       00083106270TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   498     183.60       11:35:41       00083106271TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   738     185.40       11:50:36       00083106518TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2311     186.20       12:02:59       00083106740TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2287     186.00       12:10:38       00083106832TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   79      186.00       12:10:38       00083106833TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2466     185.60       13:10:50       00083108172TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   3440     185.60       13:10:50       00083108171TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   110     185.40       13:31:07       00083108627TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   933     185.40       13:31:07       00083108628TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1088     185.40       13:31:07       00083108629TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2583     185.00       13:46:05       00083109207TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   989     185.40       13:46:05       00083109209TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2100     185.40       13:46:05       00083109208TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   581     185.20       13:56:26       00083109758TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1598     185.20       13:56:26       00083109759TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2098     185.20       14:20:28       00083110514TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2138     185.20       14:24:33       00083110657TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   68      185.20       14:24:43       00083110686TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   39      185.20       14:37:52       00083111611TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2255     185.20       14:37:52       00083111610TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2052     186.00       14:50:23       00083112414TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   428     186.00       14:50:42       00083112442TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2100     186.00       14:50:42       00083112441TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2185     186.20       15:08:19       00083113239TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1772     186.00       15:09:10       00083113307TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2448     186.20       15:14:48       00083113649TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1      186.60       15:36:49       00083115518TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   480     186.60       15:36:49       00083115519TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1124     186.60       15:36:49       00083115520TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   442     187.40       15:48:35       00083116458TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   871     187.40       15:48:35       00083116456TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1102     187.40       15:48:35       00083116457TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2282     187.40       15:54:35       00083116861TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   449     187.40       15:55:49       00083117077TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1176     187.40       15:55:49       00083117076TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2377     187.40       15:57:49       00083117235TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   2119     187.40       16:06:59       00083118075TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   278     187.40       16:11:28       00083118376TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   523     187.40       16:11:28       00083118375TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   1112     187.40       16:11:28       00083118374TRLO0        XLON 
 
05/10/2026   476     187.00       16:15:20       00083118575TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     188.40       08:13:34       00083121369TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   365     189.00       08:14:10       00083121389TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

06/10/2026   412     188.40       08:15:29       00083121566TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     188.40       08:19:03       00083121750TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2129     188.40       08:22:20       00083121916TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1125     188.40       08:22:20       00083121915TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2020     187.60       08:32:50       00083122496TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1422     187.20       08:55:45       00083123598TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   706     187.20       09:05:39       00083124166TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1222     187.20       09:05:39       00083124165TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1478     187.20       09:05:39       00083124164TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   769     186.20       09:09:05       00083124354TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     186.20       09:13:03       00083124530TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   25      186.80       09:23:58       00083125050TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   270     186.80       09:23:58       00083125049TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   924     186.80       09:23:58       00083125048TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   189     186.80       09:23:58       00083125047TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   362     186.80       09:23:58       00083125046TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   328     186.80       09:23:58       00083125045TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   993     186.20       09:34:12       00083125508TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2414     186.40       09:50:00       00083126359TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1726     186.40       10:13:05       00083127379TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1000     186.40       10:13:05       00083127380TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2359     186.20       10:13:07       00083127391TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1327     186.60       10:13:07       00083127392TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2078     186.80       10:43:31       00083129102TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   814     186.80       10:43:44       00083129124TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1976     187.20       11:03:29       00083129825TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   648     187.00       11:03:30       00083129826TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   754     187.20       11:03:30       00083129828TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   334     187.20       11:03:30       00083129827TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2412     186.60       11:29:15       00083130620TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2045     186.40       11:44:04       00083131077TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   579     186.40       11:59:38       00083131253TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   851     186.60       11:59:38       00083131254TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   209     186.40       11:59:50       00083131257TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1000     186.40       11:59:51       00083131258TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2258     186.00       12:04:32       00083131370TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   795     186.20       12:04:32       00083131372TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1168     186.20       12:04:32       00083131371TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2045     185.80       12:36:04       00083132017TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2377     185.60       12:54:04       00083132591TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2157     185.20       13:19:58       00083133455TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   286     185.20       13:20:01       00083133456TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   952     185.20       13:20:01       00083133457TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1003     185.20       13:20:01       00083133462TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2331     185.00       13:20:01       00083133463TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   537     185.20       13:43:05       00083134408TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1444     185.20       13:43:32       00083134418TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2345     185.60       14:16:12       00083135634TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2006     185.60       14:29:00       00083136109TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2117     185.20       14:30:10       00083136155TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   720     185.40       14:55:03       00083137670TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   36      185.40       14:58:08       00083138003TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   412     185.40       14:58:42       00083138029TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   178     185.40       14:59:37       00083138247TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1648     185.40       14:59:37       00083138248TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2158     185.00       15:12:01       00083139144TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   2309     184.60       15:12:01       00083139147TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   658     183.40       15:22:37       00083140408TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   606     183.40       15:22:37       00083140407TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   931     184.20       15:38:05       00083141504TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   638     184.20       15:39:45       00083141609TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   637     185.20       15:44:05       00083142125TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1442     185.20       15:44:35       00083142168TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1407     185.00       15:44:52       00083142180TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   624     185.00       15:44:52       00083142179TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   330     185.20       15:53:05       00083142587TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   652     185.20       15:54:45       00083142673TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   575     185.20       15:56:25       00083142781TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   518     185.20       15:58:05       00083142850TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   394     185.40       16:03:05       00083143044TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   493     185.40       16:04:45       00083143145TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   259     186.00       16:10:31       00083143634TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   510     186.00       16:10:31       00083143633TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   688     186.00       16:10:31       00083143632TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   644     186.00       16:10:31       00083143631TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   526     186.00       16:13:05       00083143832TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   515     186.00       16:13:32       00083143869TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   627     186.20       16:15:13       00083143950TRLO0        XLON 
 
06/10/2026   1543     186.20       16:19:14       00083144163TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2395     187.00       08:30:36       00083147117TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1981     187.00       08:30:36       00083147116TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2710     185.40       08:30:37       00083147124TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2037     187.40       08:42:22       00083147616TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2002     187.20       08:51:45       00083148052TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   291     187.20       08:51:45       00083148051TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   283     187.20       08:51:45       00083148053TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   1704     187.40       08:58:28       00083148551TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2186     187.60       09:58:32       00083150527TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   2218     187.60       09:58:32       00083150526TRLO0        XLON 
 
07/10/2026   711     187.20       10:04:04       00083150781TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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