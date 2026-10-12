Stuttgart (ots) -ARD-Doku "Die Wahrheit über Sonderangebote" am 12. Oktober 2026 im Ersten und in der ARD Mediathek / Untersuchungen zeigen, bei welchen Lebensmittelhändlern es die meisten Sonderangebote gibtSonderangebote boomen. Inzwischen achten drei von vier Deutschen auf Rabatte. Doch sind das wirklich attraktive Aktionspreise oder nur Preistricks? Vom Südwestrundfunk (SWR) in Auftrag gegebene Preisbeobachtungen kommen zu überraschenden Ergebnissen. In der ARD-Dokumentation "Die Wahrheit über Sonderangebote" geben Insider Einblicke in dieses knallharte Geschäft. Mit der Hochschule Furtwangen werden außerdem mit Eyetracking und Hirnscans psychologische Tricks aufgedeckt, mit denen das Kaufverhalten beeinflusst werden soll. Doch ganz ausgeliefert ist man nicht. Erfahrene Schnäppchenjäger geben Tipps, mit welchen Kniffen eine erhebliche Ersparnis beim Lebensmitteleinkauf möglich ist und mit welchen Sonderangeboten Kunden wirklich günstiger fahren. Zu sehen ist die Dokumentation am Montag, 12. Oktober 2026, um 20:15 Uhr im Ersten und ab 5 Uhr in der ARD Mediathek.Untersuchungen zeigen, bei welchen Handelsketten es die meisten Sonderangebote gibtDie Umsätze mit Aktionsware in Supermärkten und Discountern sind von 2020 bis 2024 um 44 Prozent gestiegen. Die Marktforschungsagentur Argusto hat exklusiv für den SWR ausgewertet, wo es die meisten und besten Sonderangebote gibt und hat Aldi, Lidl, Kaufland, Rewe und Edeka verglichen. Dafür hat Argusto mehrere Monate lang die Angebotsprospekte der Supermärkte und Discounter ausgewertet. Fokussiert hat sich Argusto dabei auf die sogenannten "Fast-moving consumer goods" fokussiert - also hauptsächlich Lebensmittel.Die meisten Sonderangebote hat Kaufland mit 379 Angeboten im Durchschnitt pro Woche. Mit deutlichem Abstand folgen Rewe und Edeka - die beide im Schnitt 225 Artikel im Angebot haben. Wichtig dabei: Die sogenannten Vollsortimenter wie Rewe, Edeka und Kaufland haben ein deutlich größeres Sortiment als die Discounter und haben dementsprechend auch mehr Sonderangebote.Aldi Süd mit den wenigsten SonderangebotenAber auch bei den Discountern gibt es deutliche Unterschiede. Lidl hat die Nase vorn mit durchschnittlich 190 Angeboten pro Woche, danach folgt Aldi Nord mit 155 Artikeln im Angebot. Aldi Süd ist Schlusslicht mit nur 91 Artikeln im Angebot pro Woche.Coca Cola, Krombacher Pils und Monster Energy Drink am häufigsten rabattiertDas Preisvergleichsportal Marktguru ermittelte für den SWR die drei Produkte, die im ersten Halbjahr 2026 am häufigsten in den Prospekten der Supermärkte und Discounter im Angebot waren. Es handelt sich dabei um Coca Cola, Krombacher Pils und Monster Energy Drink.Händler-Apps: Vorsicht, Falle?Was ist von Händler-Apps wie "Lidl Plus" oder "Rewe Bonus" zu halten? Acht von zehn Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen solche Apps. Helfen die Apps beim Sparen oder verleiten sie dazu, sogar mehr Geld auszugeben? Die Marktforschungsagentur Argusto hat im Auftrag des SWR über mehrere Monate untersucht, wie groß die Ersparnis durch die Apps von Lidl, Kaufland, Rewe und Edeka ist. Das Ergebnis: Da es nur auf einen kleinen Teil der Produkte einen zusätzlichen App-Rabatt gibt, liegt die zusätzliche Ersparnis durch die Apps im Schnitt bei lediglich 1 bis 2 Prozent. Vorteil für die Handelsketten: Sie erhalten persönliche Daten ihrer Kundschaft und Informationen über deren Einkaufsverhalten.Ist Aldi "günstig ohne Bonus-App"?Aldi wirbt derzeit mit dem Slogan: "Günstig ohne Bonus-App". Die Marktforschungsagentur Argusto untersuchte, ob Aldi ohne App tatsächlich genauso günstig ist wie die Konkurrenz mit App-Rabatten. Verglichen wurden dabei Angebote von Aldi ohne App-Rabatt mit Angeboten von Lidl, Kaufland und Edeka mit App-Rabatt im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juni 2026. Das Ergebnis fällt gemischt aus: Nur in einem Drittel der Fälle war Aldi tatsächlich günstiger als die Konkurrenz mit Bonus-Apps. In den restlichen Fällen war Aldi entweder preisgleich oder sogar teurer als die Konkurrenz.Zitate frei gegen Nennung der Quelle "ARD-Dokumentation 'Die Wahrheit über Sonderangebote'"Sendehinweis:Die Wahrheit über SonderangeboteWie Verbraucher beim Lebensmitteleinkauf am meisten sparen können und worauf sie bei Angeboten achten müssenMontag, 12. Oktober 2026, 20:15 Uhr bis 21 Uhr im Ersten und ab 5 Uhr in der ARD MediathekAutor: Moritz Hartnagel, Redaktion: Brigitte Schalk, Martin KaschwichARD Kompetenzcenter VerbraucherDas ARD Kompetenzcenter Verbraucher unter gemeinsamer Federführung des SWR und WDR bündelt das redaktionelle Fachwissen verschiedener Rundfunkanstalten und konzentriert sich auf Themen, die für Verbraucherinnen und Verbraucher in ganz Deutschland relevant sind.Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält: Untertitel, Audiodeskription, Deutsche Gebärdensprache (DGS).Fotos über ARD-Foto.deNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6369230