Die Zalando-Aktie behauptet sich weiterhin in einer charttechnisch spannenden Ausgangslage. In meiner Big-Picture-Analyse aus dem August hatte ich 23,40 € als erste wichtige Unterstützung und darüber 29,69 € als entscheidenden Kreuzwiderstand definiert. Mit aktuell 23,90 € hält sich der Titel weiterhin oberhalb dieser Marke und die übergeordnete Bodenbildung bleibt damit intakt. Für die engmaschigere Beschau wechsle ich nunmehr vom Monats- in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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