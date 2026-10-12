Cathie Woods ARK Invest nutzt den Kursrückgang von Rocket Lab für umfangreiche Zukäufe. Die Investmentthese setzt auf einen möglichen Engpass bei Raketenstarts und den Erfolg der neuen Trägerrakete Neutron. ARK Invest stockt auf Zwischen Ende August und Anfang Oktober kaufte ARK Invest in drei Tranchen knapp 1,3 Millionen Rocket-Lab-Aktien im Wert von mehr als 85 Millionen US-Dollar. Insgesamt halten die Fonds rund 3,2 Millionen Aktien. Bei zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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