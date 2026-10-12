Die Nasa veröffentlicht in dieser Woche einen riesigen Datensatz der Artemis-2-Mission. Warum die mehr als 800 Gigabyte an Mond-Daten so besonders sind. Die Artemis-2-Mission der Nasa war eine besondere. Sie startete Anfang April vom Cape Canaveral und umrundete nach fünf Tagen den Mond. Nach insgesamt neuntägigem Flug landete die Orion-Kapsel im Pazifik. Dabei handelte es sich um den ersten bemannten Flug zum Mond seit der Apollo-17-Mission im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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