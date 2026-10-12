Die Bundesnetzagentur will der Post für 2027 und 2028 den größten Preisaufschlag ihrer Geschichte zugestehen: Im Schnitt 20,35 Prozent sollen es bei Sendungen von Privat- und Geschäftskunden sein, bei Paketen 10,72 Prozent. Die Behörde begründet das mit schrumpfenden Mengen. Die DHL-Aktie zeigt sich davon kaum beeindruckt.Ein Standardbrief könnte ab Januar erstmals mehr als einen Euro kosten. Die Bundesnetzagentur hat am Montag ihren Entwurf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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