Münster (ots) -Millionenglück im Raum Krefeld: Ein Lottospieler gewann dort am Samstag (10. Oktober) 1.814.506,40 Euro.Am Freitag getippt - und kurz darauf Millionär: Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Krefeld freut sich seit vergangenem Samstag über einen Millionengewinn bei LOTTO 6aus49. In der Ziehung vom 10. Oktober erzielte er mit den sechs richtigen Zahlen 17, 18, 29, 30, 34, 38 einen Treffer in Gewinnklasse 2. Dafür erhält er 1.814.506,40Euro. Nur die Superzahl 1 fehlte, um den Jackpot zu knacken. Ein Lottospieler aus Niedersachsen tippte ebenfalls sechs Richtige und erhält die gleiche Summe.Zwölf TippsDer NRW-Glückspilz hatte seine Tipps einen Tag zuvor per Internet abgegeben. Auf dem Spielauftrag, der nur an der Ziehung vom 10. Oktober teilnahm, waren zwölf Tipps platziert. Direkt beim ersten stimmten alle sechs Gewinnzahlen. Der Spieleinsatz betrug inklusive Gebühren 18,65 Euro.Weitere NRW-HochgewinnerDrei weitere Nordrhein-Westfalen jubelten an diesem Wochenende über sechsstellige Gewinne:- Eine Internetspielerin aus dem Kreis Warendorf war am Samstag (10. Oktober) bei der Sieger-Chance - der Zusatzlotterie der GlücksSpirale - in der Gewinnklasse 2 erfolgreich und erhält nun zehn Jahre lang monatlich 5.000 Euro (oder wahlweise 600.000 Euro als Einmalzahlung). Auch dieser Spielauftrag war erst einen Tag vorher abgegeben worden.- Bei Eurojackpot freuten sich nach der Ziehung am Freitag (9. Oktober) zwei Nordrhein-Westfalen über je 180.126,60 Euro in der Gewinnklasse 3.JackpotDa der Jackpot von LOTTO 6aus49 nicht geknackt worden ist, ist er zur Ziehung am Mittwoch (14. Oktober) auf rund zehn Millionen Euro angewachsen (Chance 1:140 Mio.). Bei Eurojackpot geht es in der Ziehung am Dienstag (13. Oktober) in der Gewinnklasse 1 weiterhin um 120 Millionen Euro (Chance 1:140 Mio.), in der Gewinnklasse 2 warten rund 20 Millionen Euro (Chance 1:7 Mio.)Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6369289