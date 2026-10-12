Dr. Kai Schiefelbein warnt davor, den Wärmepumpen-Massenmarkt an chinesische Hersteller zu verlieren. Als Antwort auf Pekings Aktionsprogramm fordert er einen starken Heimatmarkt, bessere Finanzierung und schnellere Genehmigungen. Europa braucht aus Sicht von Dr. Kai Schiefelbein eine gezielte Industriepolitik für Wärmepumpen. In einem von der Stiebel Eltron GmbH & Co. KG verbreiteten Interview fordert der Vorsitzende der Geschäftsführung des Herstellers bessere Finanzierungsbedingungen, Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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