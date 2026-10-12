© Foto: Jerome - stock.adobe.comEnde September haben bei Oracle und American Express Insider zugeschlagen. Zeit, sich die Aktien näher anzuschauen.
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Ende September kauften Verwaltungsratsmitglieder von American Express Insider-Aktien, obwohl der Kurs derzeit unter den wichtigen gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitten liegt. Gleichzeitig steht das Unternehmen vor einer Herausforderung durch die US-Bankenaufsicht, die aufgrund unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche eine Geldstrafe in Höhe von 350 Millionen US-Dollar verhängt hat.
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