720 Euro für eine Kreditkarte? Das klingt zunächst teuer. Doch mit 770 Euro jährlichen Guthaben, Reiseversicherungen und Lounge-Zugang bietet die American Express Platinum Card einiges an Sparpotenzial. Was du für 720 Euro Jahresentgelt bekommst Die American Express Platinum Card kostet 720 Euro pro Jahr. Das ist kein Betrag, den du allein für Metalldesign und Prestige zahlen solltest. Es kommt darauf an, was du persönlich aus der Karte herausholst. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.