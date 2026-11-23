720 Euro für eine Kreditkarte? Das klingt zunächst teuer. Doch mit 770 Euro jährlichen Guthaben, Reiseversicherungen und Lounge-Zugang bietet die American Express Platinum Card einiges an Sparpotenzial. Was du für 720 Euro Jahresentgelt bekommst Die American Express Platinum Card kostet 720 Euro pro Jahr. Das ist kein Betrag, den du allein für Metalldesign und Prestige zahlen solltest. Es kommt darauf an, was du persönlich aus der Karte herausholst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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