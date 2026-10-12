DAX Prognose für Montag, 12.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.028 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index das Tagestief. Es ging von hier aus im weiteren Handelsverlauf bis in den Bereich der 25.150 Punkte. Nach einem Rücksetzer konnte sich der DAX am Nachmittag wieder an und über diese Marke schieben, bis zum Xetra Schluss fiel der Index wieder unter die 25.100 Punkte-Marke zurück. Die Bullen konnten am Freitag einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich zogen die Notierungen weiter an. Der DAX ging bei 24.190 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bullischer Wochenauftakt: Der DAX zeigt im 1h-Chart ein klares Stärke-Signal, nachdem er sich nachhaltig über die SMA200 (aktuell bei 25.208 Punkten ) schieben konnte. Solange dieser Support per Stundenschluss hält, liegen die nächsten Aufwärtsziele im Bereich von 25.360 bis 25.490 Punkten .

Setup für heute (12.10.2026): Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 60 % (gegenüber 40 - Bear-Szenario). Die dafür entscheidende Dreh- und Angelpunkt-Marke liegt vorbörslich bei 25.238 Punkten .

Sentiment bleibt neutral: Der internationale CNN Fear - Greed Index notiert aktuell bei 45 Punkten (Neutral). Im Vergleich zur Vorwoche (39 Punkte - Fear) zeigt sich eine leichte Stimmungsaufhellung, die den aktuellen Befreiungsschlag im DAX unterstützt.

Der deutsche Leitindex startet mit positiven Vorzeichen in die neue Handelswoche. Nach einer bullischen Konsolidierung am vergangenen Freitag steht der DAX aktuell vor wichtigen Hürden im Bereich der gleitenden Durchschnitte. In dieser umfassenden DAX Prognose betrachten wir die aktuellen Chartformationen auf Stunden- und 4-Stunden-Basis, konkrete Long- und Short-Szenarien sowie die globale Marktstimmung.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX ging am Freitagmorgen bei 25.028 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit der Eröffnung des Xetra-Handels markierte der Index sein Tagestief und kletterte im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 25.150 Punkten. Nach einem leichten Rücksetzer zur Mittagszeit schob sich die Notierung am Nachmittag erneut über diese Marke, fiel jedoch bis zum Xetra-Schluss wieder unter 25.100 Punkte zurück.

Xetra-Schluss: 25.087 Punkte (+0,12 %)

Nachbörslicher Wochenschluss: 24.190 Punkte

Marktbreite: 33 Gewinner vs. 7 Verlierer

Die Top- und Flop-Aktien im DAX

Top-Performer: Zalando (+4,03 - Siemens Energy (+2,96 - Siemens (+2,14 %)

Flop-Performer: Deutsche Telekom (-8,48 - Hannover Rück (-0,42 - Commerzbank (-0,14 %)

Handelsdaten - Performance-Vergleich

Kennzahl Freitag (09.10.) Donnerstag (08.10.) Differenz Tageshoch (TH) 25.199 25.044 +155 Punkte Tagestief (TT) 24.962 24.799 +163 Punkte Xetra-Schluss 25.087 24.807 +280 Punkte Tagesschluss (22:00) 25.190 24.879 +311 Punkte Handelsspanne (Range) 237 Punkte 245 Punkte -8 Punkte

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