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Ein seit 2015 verborgener Fehler im XRP-Ledger hätte einem Angreifer ermöglichen können, 18 Billionen XRP in einer einzigen Transaktion zu erzeugen. Das entspricht dem 184-Fachen des gesamten festen Angebots. Ripples Entwickler entdeckten die Schwachstelle im September und patchten sie innerhalb von vier Tagen in einem geheimen Notfall-Update. XRP handelt am 11. Oktober bei rund 1,39 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 87,89 Milliarden Dollar und hat den Schock ohne Panik absorbiert. Die XRP News dieser Woche lenken den Blick auf Projekte, die ihren Code vor dem Start von unabhängigen Auditoren prüfen lassen.

XRP News Oktober 2026: Der Bug, der 94 Milliarden Dollar bedrohte

XRP handelt am 11. Oktober 2026 bei etwa 1,39 Dollar mit täglichen Schwankungen unter einem Prozent, wie U.Today berichtet. Die Woche brachte einen Rückgang von 6,30 Prozent, und der Kurs fiel zwischenzeitlich auf 1,32 Dollar. CoinDCX hatte eine Prognose von 1,53 Dollar für den 11. Oktober veröffentlicht, und der Kurs verfehlte dieses Ziel um 9,3 Prozent, wie Blockchain.News dokumentiert.

Veria Labs entdeckte am 21. September einen Integer-Overflow-Bug im rippled-Code, der seit 2015 existierte. Der Fehler hätte theoretisch erlaubt, 18 Billionen XRP zu erzeugen, das 184-Fache des gesamten Netzwerk-Angebots. Ripple zahlte eine Rekordsumme von 250.000 Dollar über das Bug-Bounty-Programm an die Entdecker. Bis zum 25. September hatten die Ingenieure das Notfall-Update xrpld 3.4.1 eingespielt, und keine Ausnutzung auf dem Mainnet wurde festgestellt.

XRP-ETFs verzeichneten am 8. Oktober Zuflüsse von etwa 8 Millionen Dollar, konnten den Rückgang aber nicht umkehren. Der RSI steht bei 44,28 und liegt damit unter der neutralen 50er-Marke, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Bei einer Marktkapitalisierung von fast 88 Milliarden Dollar braucht XRP enormes neues Kapital für signifikante Kursgewinne. Im Presale-Bereich existieren Projekte, die mit geprüftem Code und niedrigerer Bewertung einen anderen Ausgangspunkt bieten.

Pepeto: Drei Live-Tools und ein auditierter Presale vor dem Listing

Die Enthüllung der Schwachstelle zeigt, wie wichtig geprüfter Code für das Vertrauen in ein Kryptoprojekt ist. Im Presale-Markt gibt es ein Projekt, das diese Lektion von Anfang an umgesetzt hat.

Pepeto definiert neu, was ein Presale sein kann, indem alle Werkzeuge vor dem Token-Listing fertiggestellt wurden. PepetoSwap berechnet eine Swap-Gebühr von 0,00 Prozent, sodass 200 Trades über je 5.000 Dollar, die auf Uniswap 3.000 Dollar Gebühren kosten würden, hier gebührenfrei ablaufen. Die Plattform verarbeitet bereits ein tägliches Volumen von 50 Millionen Dollar.

Der Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar von über 43.000 Haltern eingesammelt, und die aktuelle Stufe steht bei 0,000000188 Dollar. Jede abgeschlossene Phase hebt den Preis an, sodass die Community wächst, während die Kosten steigen. Die Bridge transportiert Coins über fünf Chains in unter einer Minute ohne Gebühren. Der Scanner blockiert unsichere Verträge, bevor ein Trade stattfinden kann.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und das Team durch eine vollständige KYC-Verifizierung geführt, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass die Sicherheitsbasis von Beginn an steht. Vor dem Hintergrund dieser Schwachstelle zeigt der Ansatz, wie ein Projekt Vertrauen vor dem Listing aufbauen kann. Bei XRP müsste der Kurs sich verdoppeln, damit Anleger 100 Prozent Gewinn sehen, und dafür bräuchte der Coin 88 Milliarden Dollar an neuem Kapital. Ein Presale-Token bei Pepetos Bewertung braucht einen Bruchteil davon für ein Vielfaches an Rendite. Die Teilnahme ist über die offizielle Pepeto-Website möglich.

Drei fertige Werkzeuge vor dem Listing sind in diesem Marktsegment selten. Die Kombination aus Exchange, Bridge, Scanner und geprüftem Code unterscheidet das Projekt von reinen Community-Coins. Die wachsende Halterbasis mit über 43.000 Wallets zeigt, dass der Markt das Renditepotenzial erkannt hat.

Fazit

Die aktuellen XRP News zeigen, dass selbst ein 88-Milliarden-Dollar-Netzwerk mit versteckten Risiken kämpft und enorme Zuflüsse für Kursgewinne braucht. Pepeto punktet, weil alle drei Werkzeuge live sind, der Presale weiter gefüllt wird und ein Listing bevorsteht. XRP brauchte Jahre, um von wenigen Cent auf Dollar-Kurse zu klettern, und wer damals beim Bruchteil eines Cents einstieg, erzielte die höchsten Renditen. Pepeto steht genau an diesem Punkt, und der aktuelle Presale-Preis auf der offiziellen Pepeto-Website bietet das Einstiegsfenster, das nach dem Listing nicht mehr existiert. Wer wartet, zahlt mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist der wichtigste XRP-Vorfall im Oktober 2026?

Die Enthüllung eines zehn Jahre alten Bugs im XRP-Ledger, der theoretisch 18 Billionen XRP hätte erzeugen können. Ripple patchte die Schwachstelle bis zum 25. September. XRP handelt bei rund 1,39 Dollar.

Warum gilt Pepeto als starker Altcoin vor dem Listing?

Pepeto hat drei live funktionierende Werkzeuge, und der Presale-Preis bietet das maximale Renditepotenzial vor dem Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.