Die Infineon-Aktie hat innerhalb weniger Tage einen Großteil ihrer jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Rund zehn Prozent büßte der Kurs in nur zwei Handelstagen ein. Bemerkenswert ist dabei, dass die jüngsten Geschäftsdaten des Halbleiterkonzerns durchaus überzeugend ausfallen. An der Börse dominieren derzeit jedoch die Sorgen über Zinsen, Inflation und die schwächere Stimmung im Technologiesektor.Kurzer Höhenflug, harter Rücksetzer Noch vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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