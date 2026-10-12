Schwalbach am Taunus (ots) -Die Auszeichnung für Ariel bestätigt die starke Markenreputation. Gleichzeitig zeigen die Daten: Flecken, Gerüche und das erneute Waschen bleiben zentrale Herausforderungen im Alltag. Ariel macht es sich zur Aufgabe, allen Verbraucher:innen eine optimale Wäschepflege zu ermöglichen.Ariel wurde von Deutschland Test und FOCUS Money als "Deutschlands Beste Marke" in der Kategorie Textilpflege- und Waschmittel ausgezeichnet und ist damit offizieller Branchensieger (https://deutschlandtest.de/rankings/das-sind-deutschlands-beste-markentocHeadline-0).[1] Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Analyse der Markenreputation im deutschen Markt. Grundlage ist eine groß angelegte Untersuchung von Verbrauchermeinungen im Internet, bei der Inhalte aus Online-Quellen - darunter Newsseiten, Social Media, Blogs und Foren - erfasst und mithilfe künstlicher Intelligenz hinsichtlich Tonalität und Reichweite ausgewertet werden. Die Auszeichnung bestätigt, dass Ariel für viele Verbraucher:innen eine besonders vertrauenswürdige Wahl darstellt.Ariels Mission: Verbraucher:innen unterstützen, ihre Waschherausforderungen im Alltag erfolgreich zu meisternWäschepflege bleibt für viele Menschen in Deutschland anspruchsvoll. Eine aktuelle, national repräsentative Verbraucher:innenbefragung im Auftrag von Ariel (n = 1.000, durchgeführt von Appinio) zeigt zentrale Herausforderungen im Alltag: So berichten 24 % der Befragten, dass Gerüche nicht vollständig entfernt werden, während 21 % regelmäßig mit hartnäckigen Flecken kämpfen. Zudem geben 36 % an, ihre Wäsche erneut waschen zu müssen, und 43 % sind unsicher bei der richtigen Dosierung.[2] Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Waschen für viele Haushalte nicht nur Routine, sondern häufig mit Unsicherheit und zusätzlichem Aufwand verbunden ist.So hilft Ariel: Die Lösung für die größten Waschsorgen - alles in nur einem ProduktDas Leben ist voller Spaß, doch kleine Missgeschicke hinterlassen manchmal Flecken auf der Kleidung. Die Ariel Max Power PODS verändern den Blick auf Flecken - vom Stressfaktor zum Symbol für Abenteuer. Sie vereinen Ariels bislang leistungsstärkste POD-Formel dank drei integrierter Waschzusätze: Fleckenentferner, Geruchsentferner, Hygiene-Reinigungsbooster. Sie lösen selbst hartnäckige Verschmutzungen und entfernen unangenehme Gerüche in nur einem Waschgang, auch bei kalten Temperaturen - ganz ohne extra Schritte oder Zusatzprodukte. Die fortschrittliche Formel sorgt für eine hervorragende Reinigungskraft und entfernt sogar Fett-, Gras- und Schweißflecken, selbst in kaltem Wasser. So lässt sich das Leben genießen, anstatt sich wegen der Wäsche zu stressen.Die verbesserte TurboBoost-Enzymtechnologie der PODs entfernt selbst hartnäckige Flecken in nur einem Waschgang ohne Nachwaschen. Der Geruchsentferner von Ariel beseitigt hartnäckige Gerüche beim ersten Waschgang, selbst in kaltem Wasser. Die größeren Ariel Max Power PODS bewältigen auch stark verschmutzte Wäsche und bieten die Reinigungskraft von zwei Ariel All-in-1 PODS. Die Formel bekämpft effektiv hartnäckige, eingetrocknete Flecken, dabei löst sich der wasserlösliche Film schnell auf und setzt die konzentrierte Reinigungskraft frei.Der versteckte Aufwand beim Waschen - Ariel Max Power PODs ohne Vorbehandlung testenDie Waschherausforderungen der Verbraucher:innen zeigen sich auch im Zeitaufwand: Nahezu jede zweite befragte Person (48 %) investiert wöchentlich mehr als 30 Minuten in zusätzliche Schritte wie Vorbehandlung oder erneutes Waschen. Gleichzeitig geben 62 % an, im Alltag vorsichtiger mit ihrer Kleidung umzugehen, um Flecken möglichst zu vermeiden. [2] Waschen wird damit für viele nicht nur zur Routine, sondern zu einem relevanten Zeit- und Stressfaktor im Alltag.Warum Ariel als "Deutschlands Beste Marke" ausgezeichnet wurdeVor diesem Hintergrund gewinnt die Auszeichnung zusätzliche Relevanz. Deutschland Test und FOCUS Money bewerten Marken anhand ihrer Wahrnehmung im Markt und der öffentlichen Resonanz im Zeitverlauf. Für die Studie "Deutschlands Beste 2025" wurden Nennungen zu mehr als 17.000 Marken und Unternehmen im Zeitraum von zwei Jahren analysiert und zu einem Ranking aggregiert. Der jeweilige Branchensieger bildet dabei mit maximaler Punktzahl den Benchmark innerhalb der Kategorie.[3]Gerade in einer Kategorie, die von wiederkehrenden Herausforderungen wie Flecken, Gerüchen und Dosierungsfragen geprägt ist, kommt es für Verbraucher:innen auf Verlässlichkeit und konsistente Ergebnisse an.Warum Flecken und Gerüche trotz Waschen bestehen bleiben könnenDie genannten Herausforderungen lassen sich meist auf eine Kombination mehrerer Faktoren zurückführen:- nicht optimal angepasste Dosierung- stark gefüllte Waschmaschinen- größere Wäscheladungen im Alltag- moderne Textilien, die Gerüche stärker aufnehmenDiese Faktoren können dazu führen, dass Verbraucher:innen zusätzliche Maßnahmen ergreifen oder Waschgänge wiederholen.Was wirklich hilft: praktische Lösungen für bessere WaschergebnisseFür ein überzeugendes Ergebnis kommt es im Alltag vor allem auf die richtige Anwendung an:- Richtige Dosierung- Richtige Beladung; gerade bei PODs, damit sie sich richtig auflösen: POD zuerst, Wäsche danach- Geeignete ProgrammeWie Ariel hilft:- Ariel Waschmittel wie Max Power PODs bieten Ariels maximale Reinigung mit minimalem Aufwand - ganz ohne extra Schritte oder Zusatzprodukte.- Innovative Formel mit drei integrierten Waschzusätzen: Fleckenentferner, Geruchsentferner, Hygiene-Reinigungsbooster.- Ariel PODs sind vordosiert und kompakt, enthalten die richtige Menge Waschmittel.Warum viele Verbraucher:innen auf Leistung setzenFür viele steht das Ergebnis im Vordergrund: Eine Mehrheit der Verbraucher:innen (76 %) gibt an, bereit zu sein, mehr für ein Waschmittel zu zahlen, wenn es bessere Ergebnisse liefert. [2]Dies verdeutlicht, dass für viele Haushalte vor allem Verlässlichkeit und Alltagstauglichkeit entscheidend sind.Die Vision von Ariel war es schon immer, das Leben der Menschen zu verbessern. Die Waschmittel von Ariel wurden und werden kontinuierlich verbessert. 1985 kam das erste Flüssigwaschmittel auf den Markt. Ariel Flüssigwaschmittel hat die Dosierung noch leichter gemacht und konnte durch seine verbesserte Leistungsfähigkeit punkten. Ariels neueste Innovation sind die Ariel Max Power PODs, ein bereits vordosiertes Waschmittel mit vier voneinander getrennten Kammern.Die heutigen Waschmittel von Ariel liefern eine ausgezeichnete Reinigungsleistung, auch bei Kaltwäsche von 30° Grad oder kälter. Denn Waschen bei niedrigeren Temperaturen spart Energie und CO2-Emissionen.Fazit: Ariel ist die "Deutschlands Beste Marke" - Auszeichnung trifft auf reale VerbraucherbedürfnisseDie Auszeichnung von Ariel als "Deutschlands Beste Marke" im Bereich Textilpflege- und Waschmittel trifft auf eine klare Realität im Alltag. Denn viele Verbraucher:innen suchen nach Lösungen für wiederkehrende Probleme wie Flecken, Gerüche und Nachwaschen. Themen, die im Alltag weiterhin eine große Rolle spielen. Die innovative Formel von Ariel garantiert maximale Reinigungskraft in nur einer Wäsche, sodass Verbraucher:innen sich keine Sorgen mehr über hartnäckige Flecken machen müssen und jeden Moment unbeschwert genießen können, ganz ohne Waschsorgen.[1] Deutschland BESTE 2025 (https://deutschlandtest.de/rankings/das-sind-deutschlands-beste-markentocHeadline-0)[2] Nationale repräsentative Umfrage im Auftrag von Ariel, n = 1.000, durchgeführt von Appinio.[3] https://deutschlandtest.de/Über Procter & GambleProcter & Gamble bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com (https://de.pg.com/)Pressekontakt:Jennifer Schrempp, Fabric & Home Care DACH Communications, Advocacy & Reputation DirectorProcter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusTel.: +49 172 7603563, E-Mail: schrempp.j@pg.comAna Lezhava, Senior ConsultantGolinKetchum GmbH, Blumenstr. 28, 80331 MünchenTel.: +49 152 59118021, E-Mail: ana.lezhava@omc.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6369386