Wer ein nicht funktionierendes Gerät reklamiert, wird vom Händler gerne an den Hersteller verwiesen. Doch das ist so nicht in Ordnung, wie ein Urteil gegen Mediamarkt beweist. Kund:innen können sich damit jetzt besser gegen solche Praktiken wehren. Es ist ein Klassiker im Online- und stationären Handel: Wer ein defektes Gerät beim Händler reklamiert, bekommt oftmals gesagt, dass er sich doch bitte direkt an den Hersteller wenden möge, weil man ihm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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