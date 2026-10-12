NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 298 auf 278 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas S. Harned begründete das neue Kursziel am Montag mit geringeren Umsatzprognosen für die Zivilflugzeugsparte (BCA) des Herstellers und einem geringeren freien Barmittelfluss./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US0970231058
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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