Bei der Infineon-Aktie droht das zuletzt noch konstruktive Setup erneut zu kippen. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich unterhalb von 60,77 € zunächst 58,74 € als nächste Auffangmarke definiert. Genau dort angekommen, können die Bullen zum Wochenstart nicht überzeugen: Mit einem bisherigen Tief bei 57,63 € wurde die Unterstützung bereits unterschritten und bei aktuell 58,29 € zählt Infineon zu den schwächsten DAX-Werten. Können die Abgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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