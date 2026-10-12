Chart-Ausbruch: Lake Victoria Gold -neue Kaufsignale ausgelöst!

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Lake Victoria Gold bestätigt den charttechnischen Aufwärtstrend: Neue Hochs, Kaufsignale bei MACD und DMI sowie steigende Trendstärke sprechen für anhaltendes Momentum.
Der Aktienkurs des kanadischen - in Tansania tätigen - Goldexplorers Lake Victoria Gold (TSXV LVG / WKN A3E4WC) hat die im Chartupdate vom 14. August begründete positive Einschätzung bestätigt und konnte Anfang Oktober (erneut bei zunehmenden Umsätzen) über den Hochpunkt vom Juni diesen Jahres ansteigen.
Als massive Unterstützung dienten im September die beiden Durchschnittslinien sowie die starke grüne Aufwärtstrendlinie. Zusätzlich ist derzeit noch die steilere (dünnere) grüne Trendlinie ableitbar und weiterhin ungebrochen intakt.
Seit Beginn des Beobachtungszeitraumes besticht die 200 Tagelinie durch ihre stetige Aufwärtsbewegung - der langfristige Trend geht somit klar nach oben. Die 100 Tagelinie bewegte sich in den Konsolidierungsmonaten im Wesentlichen seitwärts. Nach einem kleinen Aufwärtsimpuls trifft sie aktuell auf die 200 Tagelinie und scheint nun nach oben abzudrehen, was ebenso ein positives Signal für die weitere Kursentwicklung darstellen würde.
Ein Kaufsignal verzeichnet der Chart beim MACD Indikator - hier wurde vor drei Wochen die rote Linie von der blauen Linie überkreuzt. Einige Tage davor gelang auch beim DMI ein Kaufsignal (die grüne Linie überkreuzte die rote Linie).Zusätzlich verweist die ansteigende blaue Linie dieses Indikators auf eine zunehmende Stärke des aktuellen Trends - die sich derzeit auf dem höchsten Punkt der letzten sechs Monate befindet.
Beim Trendbestätiger drohte während der Konsolidierungsphase des Aktienkurses ein Bruch der neutralen 100, was aber eindeutig und nachhaltig abgewendet werden konnte. Der Indikator verläuft nun wieder klar in der positiven Zone.
Eine Überhitzung der Aufwärtsdynamik ist laut dem Overbought/ Oversold Indikator bislang kein Thema. Eine Bewertung als überkauft resultiert ab einem Wert von 2,0 - mit bislang 1,3 liegt die Dynamik sogar noch unter vorhergegangenen Aufwärtsimpulsen.
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