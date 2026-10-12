München (ots) -Heute ist Welt-Arthrose-Tag. Die Diskussion über Longevity, Prävention und Healthy Aging ist allgegenwärtig. Doch es kommt nicht nur darauf an, wie lange man lebt, sondern wie gesund man altert. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Gesundheit der Gelenke. Denn Mobilität ist eine zentrale Voraussetzung für Selbstständigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und Lebensqualität im Alter. Arthrose, die weltweit häufigste Gelenkerkrankung, beeinträchtigt die Beweglichkeit oft bereits vor dem hohen Alter und zählt insbesondere an Hüfte und Knie zu den wichtigsten Ursachen für Schmerzen, Behinderung und den Verlust von Lebensqualität. Die Evidenz zeigt jedoch, dass moderne regenerative Behandlungsansätze wie die Therapie mit ACP (autologes conditioniertes Plasma) vielversprechende Perspektiven für Betroffene eröffnet und zunehmend an Bedeutung im Kontext "Healthy Aging" gewinnt.Arthrose - eine altersassoziierte ErkrankungLange galt Arthrose als Folge von mechanischer Abnutzung. Heute weiß man, dass biologische Alterungsprozesse wesentlich zur Entstehung und Progression der Erkrankung beitragen: Mit zunehmendem Alter verändern sich Stoffwechsel- und Entzündungsprozesse, während die Regenerationsfähigkeit von Knorpel, Knochen und Muskulatur abnimmt.[1-3] Eine zentrale Rolle spielen dabei zelluläre Seneszenz und das sogenannte "Inflammaging": Seneszente Zellen verlieren ihre Teilungsfähigkeit und setzen entzündungsfördernde Botenstoffe frei, die chronische Entzündungen und Gewebealterung fördern und damit die Arthroseentwicklung begünstigen.[3]ACP, Anti-Aging und ArthroseArthrose betrifft weltweit 595 Millionen Menschen. Bis 2050 werden voraussichtlich 11 % der Weltbevölkerung betroffen sein.[4] Die Folgen reichen weit über Gelenkschmerzen hinaus: Arthrose ist eine der häufigsten Ursachen für Behinderung im Alter, schränkt körperliche Aktivität ein, reduziert die Lebensqualität und ist mit einem erhöhten Risiko für Begleiterkrankungen sowie vorzeitige Sterblichkeit verbunden. Darüber hinaus können Arbeitsfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe über Jahre hinweg beeinträchtigt werden.[3-7] Da Mobilität als einer der wichtigsten Prädiktoren für gesundes Altern gilt, rückt Arthrose zunehmend in den Fokus von Healthy-Aging-Strategien.[4] Ziel ist es nicht allein, Schmerzen zu behandeln, sondern möglichst lange funktionelle Unabhängigkeit zu erhalten.Healthy Aging braucht moderne TherapiekonzepteVor diesem Hintergrund gewinnen regenerative Therapieansätze mit Anti-Aging-Potenzial an Bedeutung. Sie zielen darauf ab, körpereigene Heilungs- und Reparaturmechanismen zu aktivieren und geschädigte Gewebe in ihrer Regeneration zu unterstützen.[3] Ein besonders intensiv untersuchter Ansatz ist die Therapie mit ACP (autologes conditioniertes Plasma), wissenschaftlich auch plättchenreiches Plasma (PRP) genannt. Dabei handelt es sich um aus patienteneigenem Blut gewonnenes Plasma, das ohne jegliche Zusatzstoffe wieder in den Körper injiziert wird. Bei Arthrose erfolgt die Injektion direkt in das betroffene Gelenk. In PRP wurden über 1.100 Proteine nachgewiesen, darunter Wachstumsfaktoren, Enzyme und Botenmoleküle, die Gewebereparatur, Zellwachstum, Gefäßneubildung und Regeneration fördern.[3,8] Zudem sind auch sogenannte Anti-Aging-Proteine enthalten, die besonders an der Geweberegeneration und -reparatur beteiligt sind.[3] Das wissenschaftliche Interesse an PRP reicht inzwischen über die Arthrose hinaus und umfasst unter anderem Anwendungen in der Haar-, Knochen- und Wirbelsäulenregeneration, Zahnmedizin sowie Hautregeneration.[3]Wachsende Evidenz für PRP bei ArthroseFür die Behandlung der Kniearthrose liegt mittlerweile eine umfangreiche Evidenzbasis vor. In Deutschland wird PRP in der aktuellen S3-Leitlinie zur Gonarthrose als Therapieoption berücksichtigt.[9] Auch das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sprach eine Empfehlung für PRP zur Symptom- und Schmerzlinderung bei Kniearthrose aus.[10] Aktuelle wissenschaftliche Übersichtsarbeiten bestätigen diese Entwicklung. Eine Meta-Analyse mit knapp 2.000 Daten von Kniearthrose-Patient:innen zeigte unter ACP-Therapie signifikante Verbesserungen von Schmerzen und Funktion gegenüber Placebo, in klinisch relevanter Größenordnung.[4] Eine weitere Übersichtsarbeit kommt zu dem Ergebnis, dass ACP insbesondere im frühen Stadium - bei leichter bis mittelschwerer Kniearthrose - eine vielversprechende und sichere Behandlungsoption darstellt. In mehreren Studien zeigten sich unter ACP Vorteile in puncto Schmerz und Funktion gegenüber anderen Injektionsverfahren.[8] Neben Schmerz- und Funktionsverbesserungen konnte eine randomisierte, placebo-kontrollierte klinische Studie in MRT-Untersuchungen nachweisen, dass ACP positive Effekte auf die Knorpelqualität ausübt.[11]Mehr gesunde Lebensjahre durch längere MobilitätDer bevorstehende Welt-Arthrose-Tag erinnert daran, dass mit steigender Lebenserwartung vor allem die Frage nach den gesunden Lebensjahren in den Mittelpunkt rückt. Arthrose stellt dabei eine der größten Herausforderungen dar. Genau hier kann ACP als moderner regenerativer und vor allem früher Therapieansatz bei Arthrose eine entscheidende Rolle im Rahmen von Healthy Aging spielen, um Schmerzen zu reduzieren, Funktion zu erhalten und die Lebensqualität langfristig zu verbessern.[1,3,4]Über ArthroseArthrose ist eine chronische Erkrankung, bei der der Knorpel im Gelenk durch Verschleiß zerstört wird. Arthrose stellt die häufigste Gelenkerkrankung in Deutschland dar und betrifft etwa 5 Millionen Menschen, mit steigender Tendenz.[12] Eine vollständige Heilung arthrotischer Gelenke ist nicht möglich, daher zielt die Therapie darauf ab, den vorhandenen Knorpel zu erhalten und die Schmerzen zu lindern. Die Therapie-Optionen umfassen konservative Verfahren mit nicht-medikamentösen und medikamentösen Maßnahmen sowie operative Eingriffe. Letztere sollten je nach Fortschritt der Erkrankung und dem Leidensdruck von Patient:innen erst erwogen werden, wenn vorherige Maßnahmen die Schmerzen nicht ausreichend lindern bzw. die Beweglichkeit nicht wiederherstellen können.Über die ACP-TherapieACP steht für Autologes Conditioniertes Plasma und ist eine Behandlungsmethode aus Eigenblut, die die körpereigenen Heilungsprozesse unterstützt. Die Therapie stellt eine Innovation in der regenerativen Medizin (sog. Orthobiologie) mit körpereigenen Wirkstoffen dar. Im Kontext der Orthopädie eröffnet dieses Verfahren eine maßgeschneiderte, personalisierte, natürliche und wirksame Therapieoption mit zu 100 % biologischen und körpereigenen Wirkstoffen, die in der Schmerztherapie und funktionellen Wiederherstellung bei verschiedenen Beschwerdebildern zum Einsatz kommt, darunter diversen Sportverletzungen, Rückenschmerzen und früher bis mittelschwerer Arthrose (Grad I bis III). Die ACP-Therapie bietet eine nebenwirkungsarme Option im Rahmen der verfügbaren Behandlungsmethoden von Arthrose und könnte eine Alternative zu operativen Eingriffen darstellen oder diese hinauszögern. Die von Arthrex entwickelte Behandlung besteht aus einer Arthrex ACP-Doppelspritze, die drei Prozesse in einem einzigen System erlaubt: die Entnahme von körpereigenem Blut, die Abtrennung von plättchenreichem Plasma zur Herstellung von ACP in einem Zwischenschritt und die Injektion des ACPs in das betroffene Gewebe. Durch das geschlossene Aufbereitungssystem sind produktseitig sterile Abläufe gesichert.Über ArthrexDie Arthrex GmbH ist ein weltweit agierender Hersteller von Medizinprodukten für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin. Das inhabergeführte Unternehmen besticht mit seiner langjährigen Erfahrung in Kombination mit fortschrittlichem Pioniergeist in der konservativen und operativen Gelenk-versorgung - immer mit dem Ziel, Patient:innen in jeder Phase ihres Lebens kräftig, aktiv und gesund zu halten. Mit mittlerweile über 20.000 Produktlösungen im Bereich minimal-invasiver, chirurgischer Verfahren zur Gelenkbehandlung und -wiederherstellung (Arthroskopie und Arthroplastik), in der regenerativen Medizin aus körpereigenen Stoffen (Orthobiologie) und in der orthopädischen Bildgebung bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an State-of-the-Art-Lösungen zur Versorgung von Knie-, Schulter- und Hüftgelenk sowie den Kleingelenken der Hand, des Fußes und des Sprunggelenks. Mit seinem vielfältigen Produktportfolio ist Arthrex führend in der Behandlung von Gelenkverschleiß (Arthrose). Einen besonderen Fokus legt das Unternehmen auf exklusive medizinische Trainings- und Schulungsprogramme zur Praxisanwendung seiner Produkt- und Techniklösungen für eine sichere Versorgung von Patient:innen. Der innovative Medizinproduktehersteller mit Firmensitz in Naples, Florida, USA, zählt weltweit über 8.000 Mitarbeitende zu seinem Team, die in den drei Hauptniederlassungen in München, Singapur und Mexiko sowie in weiteren 25 Niederlassungen auf der ganzen Welt im Einsatz sind.Weitere Informationen zur Arthrex GmbH unter www.arthrex.com sowie zur ACP-Therapie unter www.acp-therapie.de.Quellen1. Hügle T et al. J Aging Res. 2012;2012:950192. doi: 10.1155/2012/950192.2. Tang S et al. Osteoarthritis. Nat Rev Dis Primers. 2025; 11(10). https://doi.org/10.1038/s41572-025-00594-6.3. Vun J et al. Bioengineering (Basel). 2023;10(8):987. doi: 10.3390/bioengineering10080987.4. Ding L et al. Arch Public Health. 2025;83(1):174. doi: 10.1186/s13690-025-01670-9.5. Bensa A et al. Am J Sports Med. 2025 Jan 3;53(3):745-754. doi: 10.1177/03635465241246524.6. Marriott KA und Birmingham TB. Osteoarthritis Cartilage. 2023;31(10):1312-1326. doi: 10.1016/j.joca.2023.06.011.7. Lynch M et al. Sci Rep. 2022;12(1):2408. doi: 10.1038/s41598-022-06490-3.8. Glinkowski WM et al. J Clin Med. 2025;14(11):3983. doi: 10.3390/jcm14113983.9. Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. Prävention und Therapie der Gonarthrose. S3-Leitlinie. AWMF-Register Nr. 187-050. Stand 2024.10. NICE. Platelet-Rich Plasma Injections for Knee Osteoarthritis. Online verfügbar unter: https://www.nice.org.uk/guidance/ipg637 (abgerufen am 14.07.2026).11. Tschopp M et al. Invest Radiol. 2024;59(9):646-655. doi: 10.1097/RLI.0000000000001067.12. Deutsche Arthrose-Hilfe e. V. Online verfügbar unter: https://www.arthrose.de/arthrose/haeufigkeit (abgerufen am 19.01.2026).Pressekontakt:Benedikta Springerdpmed GmbHTulpenstr. 2682110 GermeringTel.: +49-89-7167231-10Mobil: +49-171-7902642E-Mail: benedikta.springer@dpmed.deOriginal-Content von: Arthrex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140330/6369484