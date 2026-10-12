München (ots) -Die GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance hat bei der Ziehung am Samstag, 10. Oktober 2026, für gleich zwei glückliche Gesichter gesorgt.Monat für Monat bekommen ein Internet-Spielteilnehmer aus dem Landkreis Regensburg/Bayern und eine Internet-Spielteilnehmerin aus dem Kreis Warendorf/Nordrhein-Westfalen bis ins Jahr 2036 je 5.000 Euro monatlich auf ihre Konten überwiesen.Der Glückspilz aus Bayern hatte seinen Spielauftrag auf lotto-bayern.de für die Teilnahme an LOTTO 6aus49, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und Sieger-Chance mit einer Laufzeit von zwei Wochen abgegeben. Gleich bei der ersten Teilnahme an der Ziehung der Sieger-Chance am 10. Oktober 2026 stimmten die sechs Endziffern der Losnummer seines Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 710928 für die zweithöchste Gewinnklasse überein. Weitere Gewinne sind nicht ausgeschlossen.Ihre Losnummer mit den sechs richtigen Endziffern 710928 brachte auch der Gewinnerin aus Nordrhein-Westfalen Glück. Sie hatte ihren Spielauftrag auf westlotto.com für nur eine Ziehung und damit die Teilnahme an der GlücksSpirale und der Sieger-Chance abgegeben.Die Gewinne in Höhe des Gesamtwerts von je 600.000 Euro können auf Wunsch jeweils auch auf einmal ausbezahlt werden.Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6369510