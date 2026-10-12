Anzeige
Mehr »
Montag, 12.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Washington setzt auf Wolfram. Allegiance startet in Nevada.
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
OS

WKN: A116QX | ISIN: LU1079842321 | Ticker-Symbol: EUPE
Tradegate
12.10.26 | 14:28
641,80 Euro
+0,05 % +0,30
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
641,70642,3016:25
641,60642,3016:24
Dow Jones News
12.10.2026 15:09 Uhr
257 Leser
Artikel bewerten:
(1)

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) (5OGU) 
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 
12-Oct-2026 / 14:35 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=--------------------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) 
 
DEALING DATE: 09/10/2026 
 
NAV PER SHARE: USD: 168.9008 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 28832 
 
CODE: 5OGU 
 
=--------------------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=--------------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU2555926XXX 
Category Code: NAV 
TIDM:     5OGU 
LEI Code:   549300E5EJRVL5QLGC04 
Sequence No.: 446099 
EQS News ID:  2414236 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2414236&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.