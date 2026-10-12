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Optro gibt die Gewinner des "Connector Award 2026" bekannt, mit dem Vorreiter im Bereich GRC-Intelligence und KI-Innovation ausgezeichnet werden



12.10.2026 / 15:05 CET/CEST

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Mit den jährlichen Auszeichnungen werden Teams aus den Bereichen Revision, Risikomanagement und Compliance gewürdigt, die Echtzeit-Informationen, operative Widerstandsfähigkeit und autonome Ausführung vorantreiben. SAN DIEGO, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, gab heute auf der CRX, ihrer jährlichen Anwenderkonferenz in San Diego, die Gewinner ihres "Connector Awards"-Programms 2026 bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden Führungskräfte gewürdigt, die gemeinsam mit Optro Innovationen und Transformation vorangetrieben und Herausforderungen gemeistert haben, um betriebliche Effizienz, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit zu erreichen. "Ich möchte unseren Gewinnern des Connector Award 2026 ganz herzlich gratulieren. Bei allem, was wir hier bei Optro tun, geht es darum, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten", sagte Justin Greenberger, Chief Customer Officer bei Optro. "Das Schönste an meinem Job ist es, zu erfahren, welche bahnbrechenden Geschäftsergebnisse unsere Kunden mit Optro erzielen. Die diesjährigen Preisträger haben die Messlatte erneut höher gelegt und durch die Kombination von modernster KI, kontinuierlicher Überwachung und einem ganzheitlichen Ansatz im Risikomanagement einen neuen Maßstab dafür gesetzt, wie moderne Unternehmen Widerstandsfähigkeit und Agilität aufbauen." Zu den Gewinnern der Optro Connector Awards 2026 gehören: Vorreiter im Bereich der Agenten: Wir würdigen die Vorreiter, die die GRC-Arbeit mit agentischer KI neu definieren - Teams, die das "Autonomous Testing" von Optro als aktiven, agentischen Kollegen nutzen, um End-to-End-Workflows zu automatisieren und von stichprobenbasierten Prüfungen zu Tests der gesamten Population überzugehen. Gewinner: Reddit- : "Mit der agentenbasierten KI von Optro haben wir fragmentierte Tools und manuelle Prozesse durch ein einheitliches, geregeltes System ersetzt." - Martin Preedy, Leiter der Revisionsabteilung, Reddit

Wir würdigen die Vorreiter, die die GRC-Arbeit mit agentischer KI neu definieren - Teams, die das "Autonomous Testing" von Optro als aktiven, agentischen Kollegen nutzen, um End-to-End-Workflows zu automatisieren und von stichprobenbasierten Prüfungen zu Tests der gesamten Population überzugehen. Visionär: Wir würdigen Kunden, die gemeinsam mit Optro die Grenzen der Innovation erweitern und mithilfe von KI, Analysen und Integrationen neue Maßstäbe setzen sowie branchenweite Veränderungen vorantreiben. Gewinner: Fortive "Bei Optro hat sich das, was als Compliance-Transformation begann, zu einer Plattform für Innovationen in unserem gesamten Audit- und Kontrollökosystem entwickelt." - Marina Tieman und Mike Wilson, Senior Directors, Interne Revision bei Fortive

Wir würdigen Kunden, die gemeinsam mit Optro die Grenzen der Innovation erweitern und mithilfe von KI, Analysen und Integrationen neue Maßstäbe setzen sowie branchenweite Veränderungen vorantreiben. Exzellenz in der Praxis: Auszeichnung von Kunden, die mit Optro bedeutende geschäftliche Erfolge erzielt haben - indem sie die Effizienz gesteigert, das Wachstum vorangetrieben und ihre Ziele übertroffen haben. Gewinner: GE Aerospace "Jede gewonnene Erkenntnis fließt nun in das nächste Audit ein, da sie in Optro gespeichert ist." - Jan Murry, Leiter der internen Revision für die Bereiche Strategie, Innovation, Enablement und digitale Technologien bei GE Aerospace

Auszeichnung von Kunden, die mit Optro bedeutende geschäftliche Erfolge erzielt haben - indem sie die Effizienz gesteigert, das Wachstum vorangetrieben und ihre Ziele übertroffen haben. Brückenbauer: Wir stellen Kunden vor, die die teamübergreifende Zusammenarbeit und Skalierbarkeit fördern, indem sie Optro in den Bereichen Risiko, Revision und Compliance integrieren, um eine effektive Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Gewinner: Eaton "Die Bereiche Audit, Compliance und Informationssicherheit arbeiten nun auf der gemeinsamen Plattform von Optro zusammen, um Probleme schneller zu erkennen und zu beheben." - Brandon Masin, Leiter IT-Audit, Eaton

Wir stellen Kunden vor, die die teamübergreifende Zusammenarbeit und Skalierbarkeit fördern, indem sie Optro in den Bereichen Risiko, Revision und Compliance integrieren, um eine effektive Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Cyber-Resilienz: Wir würdigen Unternehmen, die innovative Technologien, Automatisierung und KI einsetzen, um die Sicherheit zu verbessern, die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren und wirkungsvolle GRC-Maßnahmen voranzutreiben. Gewinner: Verizon "Mit Optro können unsere Sicherheitsverantwortlichen Live-Daten sofort abfragen, anstatt sich auf Dashboards zu verlassen." - Emmanual Benton, Leiter der internen Revision, Verizon-Team für interne Revision

Wir würdigen Unternehmen, die innovative Technologien, Automatisierung und KI einsetzen, um die Sicherheit zu verbessern, die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren und wirkungsvolle GRC-Maßnahmen voranzutreiben. Triebkraft des Wandels: Auszeichnung einer Führungskraft, die sich für die Rolle von Optro als Motor des Wandels innerhalb ihres Unternehmens einsetzt, die Bedeutung der Revision stärkt und Einfluss auf die gesamte Branche ausübt. Gewinner: Humana "Mit Optro werden Risiko- und Revisionsmanagement nun auf der Grundlage einer einzigen verlässlichen Datenquelle gesteuert. " - Erin Banet, Chief Audit and Risk Officer, Humana

Auszeichnung einer Führungskraft, die sich für die Rolle von Optro als Motor des Wandels innerhalb ihres Unternehmens einsetzt, die Bedeutung der Revision stärkt und Einfluss auf die gesamte Branche ausübt. "Der Gewinn eines Connector Award im Jahr 2025 war für unser Team eine unglaubliche Bestätigung", sagte Tara Mavrovitis, Leiterin der Abteilung GRC und Interne Revision bei Collibra. "Dies hat gezeigt, dass unsere Umstellung auf ein kontinuierliches, KI-gestütztes Risikomanagement spürbare Auswirkungen hat und Maßstäbe für die Branche setzt. Ich finde es toll, Teil dieser Gemeinschaft zukunftsorientierter GRC-Führungskräfte zu sein, die uns ständig dazu anspornt, die Messlatte höher zu legen, und wenn ich sehe, was die Gewinner des Jahres 2026 erreicht haben, wird mir einmal mehr bewusst, warum dieses Programm so wichtig ist." "Jedes Jahr geben wir die Gewinner unseres Connector Award live auf der CRX bekannt, denn es gibt keinen besseren Ort, um diese bahnbrechenden Errungenschaften zu feiern, als einen Raum, in dem die klügsten Köpfe der GRC-Branche versammelt sind", sagte Raul Villar Jr., CEO von Optro. "Es ist zutiefst inspirierend zu sehen, wie sich unsere Community in San Diego versammelt, um darüber auszutauschen, wie sie die Grenzen der KI, der kontinuierlichen Automatisierung und der Echtzeit-Intelligenz erweitern. Diese Führungskräfte setzen aktiv Maßstäbe für moderne operative Resilienz, und es ist uns eine Ehre, ihre Leistungen auf unserer größten Bühne zu würdigen." Um mehr darüber zu erfahren, wie Optro-Kunden die Zukunft von GRC gestalten, besuchen Sie optro.ai . Informationen zu Optro Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen zu verwandeln - mithilfe seiner KI-gestützten GRC-Intelligence-Plattform. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner Magic Quadrant 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter optro.ai . Medienkontakt Laura Groshans press@optro.ai View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/optro-gibt-die-gewinner-des-connector-award-2026-bekannt-mit-dem-vorreiter-im-bereich-grc-intelligence-und-ki-innovation-ausgezeichnet-werden-302903928.html



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