Bonn (ots) -
Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutieren wieder bei phoenix!
Vietnam, Afghanistan, Ukraine, Iran: Immer wieder scheitern militärisch überlegene Mächte daran, ihre Kriegsziele zu erreichen. Warum gelingt es selbst den stärksten Armeen nicht immer, ihre militärische Überlegenheit in politische Erfolge zu übersetzen? Welche Rolle spielen neue Technologien, hybride Kriegsführung und die Widerstandsfähigkeit der eigenen Gesellschaft? Und was lässt sich daraus für die Sicherheit Europas und das Verhältnis der EU zu Russland lernen?
Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold ziehen Bilanz in einer neuen Ausgabe von Sicherheitshalber LIVE.
Die Diskussion im WDR Funkhaus in Köln zeigt phoenix am Sonntag, dem 18.10.2026, um 13 Uhr.
Seit 2018 diskutieren Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold regelmäßig aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Podcast Sicherheitshalber. phoenix macht das Format Sicherheitshalber einem breiteren Publikum zugänglich und überträgt die Diskussion aus Köln.
Sonntag, 18.10.2026, 13 Uhr und in den Mediatheken von ARD und ZDF.
- Dr. Ulrike Franke: Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations in Paris.
- Thomas Wiegold: Journalist und Experte für sicherheitspolitische Themen und die Bundeswehr. Er verantwortet den Blog augengeradeaus.net.
- Prof. Carlo Masala: Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.
- PD Dr. Frank Sauer: Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.
Pressekontakt:
phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6369546
Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold diskutieren wieder bei phoenix!
Vietnam, Afghanistan, Ukraine, Iran: Immer wieder scheitern militärisch überlegene Mächte daran, ihre Kriegsziele zu erreichen. Warum gelingt es selbst den stärksten Armeen nicht immer, ihre militärische Überlegenheit in politische Erfolge zu übersetzen? Welche Rolle spielen neue Technologien, hybride Kriegsführung und die Widerstandsfähigkeit der eigenen Gesellschaft? Und was lässt sich daraus für die Sicherheit Europas und das Verhältnis der EU zu Russland lernen?
Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold ziehen Bilanz in einer neuen Ausgabe von Sicherheitshalber LIVE.
Die Diskussion im WDR Funkhaus in Köln zeigt phoenix am Sonntag, dem 18.10.2026, um 13 Uhr.
Seit 2018 diskutieren Carlo Masala, Ulrike Franke, Frank Sauer und Thomas Wiegold regelmäßig aktuelle sicherheitspolitische Fragen im Podcast Sicherheitshalber. phoenix macht das Format Sicherheitshalber einem breiteren Publikum zugänglich und überträgt die Diskussion aus Köln.
Sonntag, 18.10.2026, 13 Uhr und in den Mediatheken von ARD und ZDF.
- Dr. Ulrike Franke: Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations in Paris.
- Thomas Wiegold: Journalist und Experte für sicherheitspolitische Themen und die Bundeswehr. Er verantwortet den Blog augengeradeaus.net.
- Prof. Carlo Masala: Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.
- PD Dr. Frank Sauer: Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.
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