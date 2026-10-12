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12.10.2026 15:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Herzlichen Glückwunsch! Der Bulle wird 4

09.10.2026 -

Herzlichen Glückwunsch! Der Bulle wird 4

Man soll die Feste ja feiern, wie sie fallen - obwohl es im heutigen Zusammenhang eher heißen sollte:

Man soll die Feste feiern, wie sie steigen. Am kommenden Montag, den 12. Oktober 2026, feiern wir (vielleicht…) den 4. Geburtstag des gegenwärtigen Aktien-Bullenmarktes. Tatsächlich wissen wir noch gar nicht, ob wir diesen Feiertag tatsächlich begehen dürfen, aber dazu später mehr. Sowohl der S&P 500 als auch der DAX haben sich in den vergangenen vier Jahren mehr als verdoppelt. Anlass genug, um feierlich-beschwingt einen Streifzug durch die Bullen- und Bärenmarktphasen der vergangenen Jahrzehnte zu nehmen.

Im Herbst 2022 lag die Stimmung darnieder. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gaben ihrem Herbstgutachten den frustrierenden Titel "Energiekrise: Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust" und das Konjunkturmodell der Agentur Bloomberg prognostizierte für die USA zu einhundert Prozent eine Rezession. Die Teuerungsraten näherten sich zweistelligem Terrain und die Zentralbanken hatten gerade damit begonnen, ihre Leitzinsen kräftig anzuheben. Viele Aktienindizes hatten seit Jahresbeginn rund ein Viertel ihres Wertes verloren.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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