Kornelius Purps (antea): Herzlichen Glückwunsch! Der Bulle wird 4

09.10.2026 -

Herzlichen Glückwunsch! Der Bulle wird 4

Man soll die Feste ja feiern, wie sie fallen - obwohl es im heutigen Zusammenhang eher heißen sollte:

Man soll die Feste feiern, wie sie steigen. Am kommenden Montag, den 12. Oktober 2026, feiern wir (vielleicht…) den 4. Geburtstag des gegenwärtigen Aktien-Bullenmarktes. Tatsächlich wissen wir noch gar nicht, ob wir diesen Feiertag tatsächlich begehen dürfen, aber dazu später mehr. Sowohl der S&P 500 als auch der DAX haben sich in den vergangenen vier Jahren mehr als verdoppelt. Anlass genug, um feierlich-beschwingt einen Streifzug durch die Bullen- und Bärenmarktphasen der vergangenen Jahrzehnte zu nehmen.

Im Herbst 2022 lag die Stimmung darnieder. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gaben ihrem Herbstgutachten den frustrierenden Titel "Energiekrise: Inflation, Rezession, Wohlstandsverlust" und das Konjunkturmodell der Agentur Bloomberg prognostizierte für die USA zu einhundert Prozent eine Rezession. Die Teuerungsraten näherten sich zweistelligem Terrain und die Zentralbanken hatten gerade damit begonnen, ihre Leitzinsen kräftig anzuheben. Viele Aktienindizes hatten seit Jahresbeginn rund ein Viertel ihres Wertes verloren.