Straßburg (ots) -Ab dem 20. Oktober auf arte.tv und am Dienstag, 27. Oktober ab 20.15 im TVKurz vor den US-Zwischenwahlen im November 2026 richtet der ARTE-Themenabend (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028292/) den Blick auf eine Demokratie im politischen Ausnahmezustand. Die Dokumentationen erzählen von Macht, Polarisierung und dem Kampf um gesellschaftliche Deutungshoheit.Kampf um HarvardAb 20.15 Uhr | Ab 20. Oktober auf arte.tv3-teilige Dokureihe von Sandrine Rigaud, Serge Turquier, Robert Libetti, Mike ShumARTE France, YAMI2 / Frankreich, USA 2026 / ErstausstrahlungWie konnte Harvard, Hochburg der amerikanischen akademischen Elite, zum Symbol des Widerstands gegen die ideologische Offensive der MAGA-Bewegung werden? Der Dreiteiler blickt hinter die Kulissen und schildert einen historischen Wendepunkt: die rasante Schwächung der intellektuellen Institutionen in einer Demokratie, die mit dem Aufstieg des Autoritarismus konfrontiert ist.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028290/)Trump gegen KalifornienAb 21.50 Uhr | Ab 20. Oktober auf arte.tvDokumentation von Alice CohenARTE France, Morgane Groupe / Frankreich 2026, 52 Min. / ErstausstrahlungIm Juni 2025 wird Kalifornien zum Symbol einer beispiellosen Machtprobe in den USA. ICE-Razzien in Los Angeles und der Einsatz des Militärs gegen Proteste zeigen, wie tief die US-Gesellschaft gespalten ist. Für Trump ist der progressive Bundesstaat ein Feindbild - und sein Vorgehen ein Warnsignal an alle, die sich der MAGA-Agenda widersetzen.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/128865-000-A/)Weitere Reportagen, Dokumentationen und Hintergrundberichten befinden sich in der fortlaufend aktualisierten Kollektion auf arte.tv. (https://www.arte.tv/de/videos/RC-024073/usa-midterms-2026/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 742Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6369603