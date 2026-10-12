Mainz (ots) -
Woche 42/26
Mo., 12.10.
Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Bärbel Bas tritt zurück - Wie weiter in SPD und Regierung?
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 12. Oktober 2026, 19.20 Uhr bis 12. Oktober 2028
19.40 WISO (VPS 19.25)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Di., 13.10.
Bitte Beginnzeitänderung ab 4.05 Uhr beachten:
4.05 WISO
4.35- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Mi., 14.10.
Bitte Programmänderung ab 14.00 Uhr beachten:
14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz
Reporter: Mathis Feldhoff
Moderation: Andrea Maurer
Im Streaming: 14. Oktober 2026, 14.00 Uhr bis 14. Oktober 2028
(Weiterer Ablauf ab 15.05 Uhr wie vorgesehen."heute - in Deutschland" und "heute Xpress" entfallen. "Die Küchenschlacht" verschiebt sich auf Do., 15.10., 11.15 Uhr.)
Do., 15.10.
11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14)
(Text und weitere Angaben s. Mi., 14.10., 14.15 Uhr.)
("SOKO Stuttgart: Blutiges Wiedersehen (1)" verschiebt sich auf 16.10., 11.15 Uhr.)
Fr., 16.10.
11.15 SOKO Stuttgart
Bitte Folgenänderung beachten:
Blutiges Wiedersehen (1)
--------------------------------
23.30 aspekte
Bitte Ergänzung beachten:
Pompeji - Das sind wir
Woche 43/26
Sa., 17.10.
11.15 SOKO Stuttgart
Bitte Folgenänderung beachten:
Blutiges Wiedersehen (2)
--------------------------------
Bitte Programmänderung beachten:
4.50- SOKO Stuttgart (VPS 4.49)
5.35 Sweet Sixty
(Die Wiederholungen "Länderspiegel" und "einfach Mensch" entfallen.)
Woche 47/26
Di., 17.11.
22.15 37°
Pflege lernen fern der Heimat
Bitte Korrektur beachten:
Film von Pia Busch
Bitte streichen: Kollonitsch
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6369617
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Do., 15.10.
11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14)
(Text und weitere Angaben s. Mi., 14.10., 14.15 Uhr.)
("SOKO Stuttgart: Blutiges Wiedersehen (1)" verschiebt sich auf 16.10., 11.15 Uhr.)
Fr., 16.10.
11.15 SOKO Stuttgart
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Blutiges Wiedersehen (1)
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