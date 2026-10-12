Das US-Medizintechnikunternehmen STRYKER investiert 400 Mio. $ in den Spezialisten für OP-Roboter CMR Surgical und geht eine strategische Partnerschaft ein. Zudem hat man sich das Vorkaufrecht für eine spätere Komplettübernahme gesichert.
Das 2014 gegründete britische Unternehmen (nicht börsennotiert) war in einer Finanzierungsrunde 2021 bereits mit mehr als 3 Mrd. $ bewertet worden. Zu den CMR-Investoren zählen auch GE HEALTHCARE sowie SOFTBANK und ABB (über Venture-Capital-Töchter).
Das Vorzeigeprojekt von CMR ist der Operationsroboter Versius. Mit modularem Konzept ist Versius deutlich vom Pionier und bekanntesten OP-Roboter-Hersteller INTUITIVE SURGICAL zu unterscheiden.
Die Aktie von STRYKER notiert zu Beginn des US-Börsenhandels bei 278,48 $. Rund 29 % unter dem Höchstkurs vom April 2025 wird ein Forward-KGV um 17,5 angezeigt. Der Börsenwert 106,6 Mrd. $ entspricht dem 4-fachen Umsatz der letzten vier Quartale.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Das 2014 gegründete britische Unternehmen (nicht börsennotiert) war in einer Finanzierungsrunde 2021 bereits mit mehr als 3 Mrd. $ bewertet worden. Zu den CMR-Investoren zählen auch GE HEALTHCARE sowie SOFTBANK und ABB (über Venture-Capital-Töchter).
Das Vorzeigeprojekt von CMR ist der Operationsroboter Versius. Mit modularem Konzept ist Versius deutlich vom Pionier und bekanntesten OP-Roboter-Hersteller INTUITIVE SURGICAL zu unterscheiden.
Die Aktie von STRYKER notiert zu Beginn des US-Börsenhandels bei 278,48 $. Rund 29 % unter dem Höchstkurs vom April 2025 wird ein Forward-KGV um 17,5 angezeigt. Der Börsenwert 106,6 Mrd. $ entspricht dem 4-fachen Umsatz der letzten vier Quartale.
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