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Dow Jones News
12.10.2026 16:03 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

München (pta000/12.10.2026/15:28 UTC+2)

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 11. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 936.589 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
05.10.2026  XETRA      126.703            144,6786 
       CBOE DXE     32.000            144,4498 
       Aquis Exchange  14.000            144,5071 
       Turquoise Europe 14.000            144,5168 
       Summe      186.703            144,6144 
06.10.2026  XETRA      125.634            146,5232 
       CBOE DXE     35.000            145,5273 
       Aquis Exchange  12.000            145,7553 
       Turquoise Europe 12.000            145,7588 
       Summe      184.634            146,2348 
07.10.2026  XETRA      118.015            143,3653 
       CBOE DXE     40.377            143,2379 
       Aquis Exchange  15.000            143,2273 
       Turquoise Europe 15.000            143,2476 
       Summe      188.392            143,3176 
08.10.2026  XETRA      145.172            142,1773 
       CBOE DXE     23.476            141,9115 
       Aquis Exchange  10.489            141,7775 
       Turquoise Europe 10.863            141,8667 
       Summe      190.000            142,1046 
09.10.2026  XETRA      145.872            144,5319 
       CBOE DXE     22.998            144,3491 
       Aquis Exchange  8.998             144,3194 
       Turquoise Europe 8.992             144,3996 
       Summe      186.860            144,4928

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 11. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.122.004 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1791811680381 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 09:28 ET (13:28 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

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