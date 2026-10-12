DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

München (pta000/12.10.2026/15:28 UTC+2)

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 11. Oktober 2026 wurden insgesamt Stück 936.589 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 05.10.2026 XETRA 126.703 144,6786 CBOE DXE 32.000 144,4498 Aquis Exchange 14.000 144,5071 Turquoise Europe 14.000 144,5168 Summe 186.703 144,6144 06.10.2026 XETRA 125.634 146,5232 CBOE DXE 35.000 145,5273 Aquis Exchange 12.000 145,7553 Turquoise Europe 12.000 145,7588 Summe 184.634 146,2348 07.10.2026 XETRA 118.015 143,3653 CBOE DXE 40.377 143,2379 Aquis Exchange 15.000 143,2273 Turquoise Europe 15.000 143,2476 Summe 188.392 143,3176 08.10.2026 XETRA 145.172 142,1773 CBOE DXE 23.476 141,9115 Aquis Exchange 10.489 141,7775 Turquoise Europe 10.863 141,8667 Summe 190.000 142,1046 09.10.2026 XETRA 145.872 144,5319 CBOE DXE 22.998 144,3491 Aquis Exchange 8.998 144,3194 Turquoise Europe 8.992 144,3996 Summe 186.860 144,4928

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 11. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 2.122.004 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 12, 2026 09:28 ET (13:28 GMT)