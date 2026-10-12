BOSTON, Oct. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Junior Achievement (JA) Worldwide und HP haben heute eine weltweite Partnerschaft bekannt gegeben, die eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit rund um den Globus fortsetzt. Die erweiterte Zusammenarbeit erstreckt sich über 37 Länder und zielt darauf ab, digitale Kompetenzen, die Ausbildung im Bereich der künstlichen Intelligenz, die Vorbereitung auf das Berufsleben, das Unternehmertum sowie das generationsübergreifende Lernen für junge Menschen und Pädagogen zu fördern.

Die Partnerschaft verbindet die Technologie, die Qualifizierungsmaßnahmen und das Fachwissen der HP-Mitarbeiter mit der globalen Reichweite von JA, den engen Beziehungen vor Ort und der mehr als hundertjährigen Erfahrung im Bereich der erlebnisorientierten Bildung. JA-Standorte, die weltweit in die jeweiligen Gemeinden eingebettet sind, können jedes Lernangebot an die Sprache, die Kultur, das Bildungssystem und die lokalen wirtschaftlichen Prioritäten anpassen, während ein globaler Rahmen gemeinsame Standards für Bildungsqualität, ehrenamtliches Engagement, Wirkungsmessung und Berichterstattung festlegt.

"JA und HP haben weltweit in verschiedenen Gemeinden außergewöhnliche Programme auf die Beine gestellt, die jeweils auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind und auf dem gemeinsamen Glauben an das Potenzial junger Menschen beruhen", so Leo Martellotto, Chief Development Officer von JA Worldwide. "Ein globales Rahmenwerk bündelt nun diese Bemühungen, ermöglicht den Austausch bewährter Ideen, eröffnet HP-Mitarbeitern mehr Möglichkeiten, ihr Fachwissen weiterzugeben, und macht jungen Menschen in beachtlichem Umfang hochwertige Bildungsangebote zugänglich. Gemeinsam helfen wir jungen Menschen dabei, die Fähigkeiten und die Denkweise zu entwickeln, die sie brauchen, um lebendige Gemeinschaften aufzubauen."

Im ersten Jahr der Zusammenarbeit wollen JA und HP mehr als 850.000 junge Menschen und Pädagogen durch lokal zugeschnittene praxisorientierte Lernerfahrungen einbinden, die von HP-Mitarbeitern durch den Einsatz ihres Fachwissens als Mentoren, Referenten, Fachexperten und Juroren bereichert werden.

"Der Zugang zu Technologie ist wichtig, doch ihr wahrer Wert kommt erst dann zum Tragen, wenn die Menschen das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten haben, sie sinnvoll einzusetzen", so Michele Malejki, Global Head of Social Impact bei HP Inc. und Executive Director der HP Foundation. "Bei HP bringen wir Technologie, Lernerfahrungen und das Fachwissen unserer Mitarbeiter ein, um jungen Menschen dabei zu helfen, neue Ideen zu entwickeln, reale Herausforderungen zu meistern und sich auf eine sich wandelnde Arbeitswelt vorzubereiten. Dank der engen Beziehungen von JA vor Ort können diese Möglichkeiten mehr junge Menschen auf eine Weise erreichen, die für ihre Gemeinden relevant ist."

Einleitung eines globalen Dialogs bei der UN-Generalversammlung

Im Rahmen der jüngsten Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York bot eine von JA Worldwide, JA of New York und HP organisierte Diskussionsrunde jungen Menschen, die kurz vor dem Berufseinstieg stehen, die Gelegenheit, Führungskräfte aus der Wirtschaft kennenzulernen. In der Veranstaltung "Beyond Mentorship: Learning Across Generations" wurde untersucht, wie sich die Arbeitswelt durch sich wandelnde Erwartungen in Bezug auf Technologie, Führung, Lernen, Sinnhaftigkeit und Flexibilität verändert, wobei der generationsübergreifende Austausch als Quelle des gegenseitigen Lernens betrachtet wurde. Ihr Austausch spiegelte ein zentrales Prinzip der JA-HP-Partnerschaft wider: Jede Generation verfügt über Wissen, das die anderen benötigen. Wenn junge Menschen und erfahrene Führungskräfte als reflektierte Gleichgestellte miteinander in Dialog treten, hinterfragen sie festgefahrene Annahmen, erweitern den Horizont und gestalten gemeinsam stärkere Arbeitsumgebungen.

Von der UN-Generalversammlung zu NAUFest

Von der globalen Bühne in New York aus breitet sich die Partnerschaft nun über ganz Amerika aus - dank NAUFest, einer regionalen Bildungsinitiative von JA Americas, die junge Menschen durch Online- und Präsenzveranstaltungen in mehr als 30 Städten miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt von NAUFest steht die von HP unterstützte AIForImpact Challenge, die junge Menschen dazu einlädt, ein Problem in ihrer Gemeinde zu identifizieren und eine KI-gestützte Lösung zu entwickeln, wodurch die Teilnehmer den Schritt vom Verständnis zur praktischen Anwendung vollziehen. Die Teilnehmer durchlaufen einen strukturierten Lernprozess, der auf Englisch, Spanisch und Portugiesisch angeboten wird und kurze Lehrvideos, angeleitete Aktivitäten, eine Live-Meisterklasse, Mentoring sowie eine Präsentation ihrer Ideen umfasst.

Junge Menschen setzen sich damit auseinander, wie KI das Unternehmertum verändert, nutzen KI-Tools zur Marktforschung und zur Entwicklung von Prototypen, reflektieren die ethischen Aspekte KI-gestützter Entscheidungsfindung und wenden das Gelernte auf eine Herausforderung an, die für ihren Lebensraum von Bedeutung ist. HP-Mitarbeiter bringen sich während des gesamten Programms als Fachexperten, Mentoren, Referenten und regionale Jurymitglieder ein.

Globale Reichweite; lokale Relevanz

Im Laufe des kommenden Jahres wird die Partnerschaft in den folgenden Regionen und Ländern Gestalt annehmen:

Afrika: Nigeria und Südafrika

Nigeria und Südafrika Nord-, Mittel- und Südamerika: Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay und Venezuela

Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay und Venezuela Asien-Pazifik: China, Indien, Indonesien und Malaysia

China, Indien, Indonesien und Malaysia Europa: Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, die Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien, Schweden, die Türkei, die Ukraine und das Vereinigte Königreich

Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, die Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien, Schweden, die Türkei, die Ukraine und das Vereinigte Königreich Naher Osten und Nordafrika: Ägypten, Marokko und Saudi-Arabien





In diesen Regionen umfasst das Angebot unter anderem die Vermittlung von KI-Kenntnissen und digitaler Kompetenz, unternehmerische Erfahrungen, bei denen Studenten Unternehmen gründen und leiten, Berufsorientierung und Vorbereitung auf das Berufsleben, digitale Sicherheit und digitale Bürgerschaft, Fortbildungen für Pädagogen sowie den direkten Austausch mit HP-Mitarbeitern.

Ein koordinierter globaler Ansatz stärkt zudem die Wirkungsmessung, das gegenseitige Lernen, die Kommunikation und die Sammlung von Erfahrungsberichten, die zeigen, wie junge Menschen ihre sich entwickelnden Fähigkeiten anwenden. Über das JA Institute - das Zentrum von JA Worldwide für Forschung, Erkenntnisse und Vordenkerrolle - werden HP und JA umfassendere Erkenntnisse aus der Partnerschaft gewinnen und neue Perspektiven in die weltweiten Diskussionen über Bildung, Technologie, die Mitgestaltungsmöglichkeiten junger Menschen und die Zukunft der Arbeit einbringen.

"Was mich an dieser Partnerschaft am meisten begeistert, ist ihr Multiplikatoreffekt", sagt Asheesh Advani, CEO von JA Worldwide. "Junge Menschen in 37 Ländern erwerben digitale Kompetenz, unternehmerisches Denken und die nötigen Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt, um Chancen zu nutzen und sich zu fähigen, erfüllten Führungskräften zu entwickeln, während Pädagogen neue Fähigkeiten und Unterrichtsmethoden erlernen, die sie an noch viel mehr Schüler und Studenten weitergeben können. Gemeinsam fördern JA und HP weltweit zukunftsfähige Talente und stärken ein Bildungsökosystem, das auch in den kommenden Jahren neue Chancen eröffnen wird."

Über JA Worldwide

Als eine der weltweit größten und einflussreichsten Nichtregierungsorganisationen im Jugendbereich bietet JA praxisorientiertes, intensives Lernen in den Bereichen Unternehmertum, Berufsvorbereitung und Finanzkompetenz.

JA Worldwide bietet jedes Jahr mehr als 23 Millionen Lernerfahrungen an, die von über 750.000 Lehrkräften und ehrenamtlichen Fachkräften aus der Wirtschaft vermittelt werden, und ist damit eine der wenigen Organisationen, die über die nötige Größe, Erfahrung und Leidenschaft verfügen, um der nächsten Generation von Innovatoren, Unternehmern und Führungskräften eine bessere Zukunft zu ermöglichen. JA ist in über 120 Ländern tätig und vermittelt jungen Menschen die Fähigkeiten und die Denkweise, die sie benötigen, um lebendige Gemeinschaften aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter jaworldwide.org.

Über HP Inc.

HP Inc. (NYSE: HPQ) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das die Zukunft der Arbeit neu definiert. HP ist in mehr als 180 Ländern tätig und bietet innovative, KI-gestützte Geräte, Software, Dienstleistungen und Abonnements an, die das Unternehmenswachstum fördern und zur beruflichen Erfüllung beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter HP.com.

Kontakt Tere Stouffer Directrice marketing JA Worldwide +1-212-641-0747 tere.stouffer@jaworldwide.org