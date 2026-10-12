Die Flatexdegiro-Aktie gibt am Montagvormittag im MDax um 1% auf 25,80 € nach, nachdem die Deutsche Bank das Papier herabgestuft hat. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast ein Drittel ihres Werts verloren, während zwei Analystenhäuser mit Kurszielen von 31 € und 44 € weiterhin Luft nach oben sehen. Ist der Rückgang eine Einstiegsgelegenheit oder der Anfang einer längeren Schwächephase? Die Deutsche Bank bremst Mengxian Sun von Deutsche Bank Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de