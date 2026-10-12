Vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal hat Deutsche Bank Research das Kursziel für Verbio am Montag von 42 auf 40 € gesenkt, die Kaufempfehlung aber bestätigt. Analystin Manuela Stuerzer rechnet damit, dass das operative Ergebnis gegenüber dem Vorquartal um ein Viertel geschrumpft ist. Damit stellt sich die Frage: Was wiegt für Anleger schwerer, das schwächere Quartal oder das weiterhin positive Votum? Bioethanol drückt das Ergebnis Als Grund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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