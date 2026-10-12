Der Ölmarkt hat am Montag erneut nach oben gedreht. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 106,35 US$ und damit rund anderthalb Prozent mehr als am Freitag, nachdem die Notierungen im frühen Handel noch leicht nachgegeben hatten. Damit stellt sich die Frage: Trägt die geopolitische Lage den Ölpreis weiter, oder ist die Luft nach den Gewinnen der Vorwoche bald raus? Der Ukraine-Krieg bewegt Am Markt wurde die Bewegung mit den jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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