Das Geheimnis ist gelüftet: Die Stuttgarter und die Süddeutsche Krankenversicherung firmieren nun unter dem Namen "DIE SÜD" am Markt. Die Vertriebsmarken SDK und Stuttgarter bleiben allerdings erhalten. Bei einer digitalen Presseveranstaltung haben die Versicherer ihre Pläne für die Zukunft verkündet. Was vor etwa zwei Jahren begann, ist nun abgeschlossen - das haben die Süddeutsche Krankenversicherung und die Stuttgarter nun bei einer Pressekonferenz verkündet. Die beiden Versicherer haben ihre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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