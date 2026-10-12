Die SÜDVERS GMBH Assekuranzmakler feilt an der Automatisierung der Prozesse im Flottengeschäft und setzt dabei auf die Hypoport-Tochter Corify. So führt SÜDVERS das Corify Fleet Management (CFM) für die Verwaltung von Kfz-Flotten ein. Das Flottengeschäft zählt zu den prozessintensivsten Bereichen der Industrieversicherung mit hohem administrativen Aufwand. Die SÜDVERS GMBH Assekuranzmakler digitalisiert die Verwaltung von Kfz-Flotten mit dem Corify Fleet Management (CFM) der Corify GmbH, einer Tochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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