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Chainlink verband auf der Sibos 2026 in Miami Banken mit dem Blockchain-Ledger von Swift und lieferte damit den stärksten institutionellen Beweis des Jahres. Am 8. Oktober starteten die CCIP Vault Adapters, die DeFi-Vaults Einzahlungen von über 80 Blockchains ermöglichen. Am selben Tag liefen 681 Großtransaktionen über 100.000 Dollar über LINK, der höchste Tageswert 2026. Trotz dieser Meilensteine fiel LINK um acht Prozent und steht am 11. Oktober bei 12,87 Dollar. Die Chainlink News offenbaren den Widerspruch zwischen fundamentaler Stärke und einem Kurs, der nicht reagiert. Dieser Artikel analysiert die Entwicklungen rund um LINK und stellt ein Projekt vor, bei dem die Technik steht, der Markt aber noch keinen Preis vergeben hat.

Chainlink News: Swift-Anbindung, CCIP 2.0 und ein Kurs, der nicht reagiert

Am 8. Oktober startete Chainlink die CCIP Vault Adapters auf Basis des Cross-Chain Interoperability Protocol, wie TokenPost berichtete. DeFi-Vaults können damit Einzahlungen von über 80 Blockchains annehmen. Am selben Tag erreichten Großtransaktionen mit 681 Transfers über 100.000 Dollar den höchsten Tageswert seit November 2025. LINK schloss den 8. Oktober bei 12,70 Dollar mit einem Volumen von 369 Millionen Dollar.

Auf der Sibos 2026 präsentierte CEO Sergey Nazarov CCIP 2.0 und kündigte an, Banken über die Chainlink-Plattform mit Swifts Blockchain-Ledger zu verbinden, wie die Chainlink-Blogseite dokumentierte. Banken können auf dem Ledger lesen und schreiben, ohne ihre Sicherheitsinfrastruktur aufzugeben. Chainlink und DTCC demonstrierten eine Cross-Chain-Wertpapierfinanzierung in Echtzeit. 15 Milliarden Dollar an Assets wurden bereits auf die Plattform migriert.

Trotzdem rutschte LINK unter die Nackenlinie bei 13,56 Dollar, AMBCrypto meldete acht Prozent Verlust seit dem CCIP-2.0-Hoch bei 15,77 Dollar. Am 11. Oktober notiert LINK bei 12,87 Dollar, das Tagesvolumen liegt 60 Prozent unter dem Monatsdurchschnitt. Wenn Swift-Deals, Rekordtransaktionen und eine Sibos-Bühne den Kurs nicht bewegen, hat der Markt den Beweis längst eingepreist, und das Kapital sucht sich einen Ort, an dem der Beweis steht, aber der Preis noch nicht.

Pepeto: Bewiesene Technik ohne Marktbewertung

CCIP 2.0, eine Swift-Anbindung und 681 Rekordtransaktionen, und trotzdem fällt LINK um acht Prozent. Genau dieses Muster treibt Kapital in ein Projekt, bei dem der Beweis steht, das Listing aber noch bevorsteht. Was Pepeto neben einem Projekt wie Chainlink interessant macht, ist die Tatsache, dass das Produkt zuerst ausgeliefert wurde und das Listing erst danach folgt. Ein Binance-Listing rückt näher, der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, und jedes Werkzeug hinter dem Token läuft bereits.

PepetoSwap berechnet 0,00 Prozent auf jeden Swap, sodass ein Trade über 100.000 Dollar nichts kostet, wo Uniswap 300 Dollar verlangt. Die Bridge verbindet Ethereum, Arbitrum, Base, BNB Chain und Solana und wickelt Transfers in unter 60 Sekunden ab. Über 43.000 Halter und 10,38 Millionen Dollar an gebundenem Kapital befinden sich bereits im Projekt. Der Risikoscanner prüft 42 Kontrollpunkte bei jedem Smart Contract, bevor ein einziger Dollar bewegt wird.

Das Gründerteam hinter dem originalen Pepe-Coin und ein ehemaliger Binance-Experte leiten die Entwicklung des gesamten Ökosystems. Die vollständige Codebasis wurde von SolidProof vor der Eröffnung des Presales geprüft und zertifiziert, sodass eine unabhängige Stelle die Sicherheit bestätigt hat, bevor der Presale startete. Medienberichte bei CryptoPotato, CryptoSlate und CoinPedia nehmen stetig zu.

Der originale Pepe erreichte 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein funktionierendes Produkt, und die Frage, was passiert, wenn dieses Team und eine funktionierende Börse zusammenkommen, beschäftigt Analysten weltweit. Der Unterschied zu LINK liegt im Timing: Bei Chainlink steckt der Beweis längst im Kurs, bei Pepeto steht die Marktbewertung noch aus, und genau in diesem Fenster liegt das gesamte Renditepotenzial für Käufer, die vor dem Listing einsteigen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Presale-Status.

Fazit

Die Chainlink News dieser Woche beweisen, dass Swift-Deals und 80 verbundene Blockchains den Kurs nicht bewegen, wenn der Markt den Beweis eingepreist hat. Pepeto hat den Beweis in einer Börse, einem SolidProof-Audit und 10,38 Millionen Dollar Kapital erbracht, doch der Markt hat nichts bewertet, weil das Listing aussteht. Sobald das Binance-Listing live geht, bestimmt der Markt den Preis, und das Presale-Fenster schließt sich endgültig. Die offizielle Pepeto-Website hält den Zugang offen, solange der Presale läuft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was passierte bei LINK im Oktober 2026?

Die wichtigsten Entwicklungen sind die CCIP Vault Adapters, die Swift-Ledger-Anbindung auf der Sibos und 681 Großtransaktionen an einem Tag. LINK steht trotzdem bei 12,87 Dollar.

Warum gilt Pepeto als starker Krypto-Presale 2026?

Pepeto startet mit einer funktionierenden Börse und demselben Gründerteam wie der originale Pepe, der 11 Milliarden Dollar ohne Produkt erreichte. Der Presale-Preis existiert nach dem Listing nicht mehr. Die offizielle Pepeto-Website hält den Zugang offen.