Da die industrielle Automatisierung, die intelligente Fertigung und der Außendienst zunehmend auf geschäftskritische mobile Computerlösungen angewiesen sind, steigt die weltweite Nachfrage nach zuverlässigen, robusten Tablets, Laptops und Handhelds weiter an. Emdoor Information, ein seit 2023 an der chinesischen Börse für A-Aktien-notiertes Unternehmen mit 18 Jahren Erfahrung im Bereich robuster Computertechnik, hat sich als Anbieter von Lösungen für Industriekunden weltweit etabliert. Das 2008 gegründete Unternehmen zeichnet sich durch nachhaltiges Wachstum, Fertigung auf Weltklasseniveau, widerstandsfähige Lieferketten, Full-Stack-Forschung und -Entwicklung sowie umfassende Lebenszyklus-Dienstleistungen aus. Seine Computerprodukte und Kunden aus der Industrie sind mittlerweile in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Asien-Pazifik zu finden. Beliefert werden Branchen wie öffentliche Versorgungsunternehmen, intelligente Produktion, Management von Warenlagern, Transport und Energie.

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Rugged Computing Solutions Provider

Finanzielle Stabilität Governance: Börsennotiert und gut geführt

Die finanzielle Entwicklung von Emdoor Information spiegelt die Nachhaltigkeit seines Geschäftsmodells wider. Das Unternehmen, das seit 2023 an der chinesischen A-Aktien-Hauptbörse notiert ist, verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,583 Milliarden RMB (etwa $640 Millionen), was einem Anstieg von 44,15 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum wird durch eine disziplinierte Unternehmensführung und nachhaltige Innovation vorangetrieben: Über 40 der Belegschaft sind in der Forschung und Entwicklung tätig, und die kumulierten F&E-Investitionen der letzten fünf Jahre beliefen sich auf 964 Millionen RMB, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,9 entspricht. Als börsennotiertes Unternehmen mit transparenter Berichterstattung bietet Emdoor Information Industriekunden und Vertriebspartnern die für eine langfristige Zusammenarbeit erforderliche Stabilität in der Unternehmensführung.

Integrierte Herstellung Qualität: Eigene Linien, 7,8 Mio. Einheiten

Emdoor Information ist Eigentümer des selbst erbauten Emdoor Building, das aus Büros und einer 20.000 qm großen Produktionsstätte besteht. Diese verfügt über vier Hallen, 15 Linien für die integrierte Montage und das Testen. Die jährliche Kapazität beträgt 7,8 Millionen Einheiten. Die Zusammenlegung von Fertigung und Forschung und Entwicklung am Hauptsitz ermöglicht eine schnelle Designvalidierung und eine kürzere Markteinführungszeit. Der Standort ist nach ISO 5 zertifiziert und nutzt fortschrittliche Automatisierungstechnologien, darunter KI-gestützte visuelle Prüfverfahren und Fertigungsleitsysteme (MES) zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit des gesamten Prozesses.

Im Emdoor-Gebäude befindet sich außerdem eine Testanlage zur Überprüfung der Zuverlässigkeit, in die mehrere zehn Millionen RMB investiert wurde. Sie verfügt über spezielle Labore für Wasserdichtigkeitstests, Falltests, Umweltsimulationen und mechanische Belastbarkeit. Alle robusten Tablets, Laptops und Handheld-Terminals durchlaufen strenge Prüfverfahren gemäß den IP-Schutzklassen und den MIL-STD-810-Normen, um einen zuverlässigen Betrieb unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.

Stabile Lieferkette: Zuverlässige Lieferung bei überschaubaren Kosten

Die Lieferkette von Emdoor Information stützt sich auf langfristige Partnerschaften mit weltweit führenden Halbleiter- und Technologieunternehmen, darunter Intel, Qualcomm und Rockchip. Diese Beziehungen, die durch Auszeichnungen wie "Intel Premium Partner" und "Microsoft ODM Strategic Champion" gewürdigt wurden, ermöglichen einen frühzeitigen Zugang zu technischen Ressourcen auf Plattformebene sowie eine vorrangige Zuteilung von Liefermengen.

Das Unternehmen zentralisiert die Beschaffung von Komponenten über sein konzernweites Supply-Chain-Management-Zentrum. Bei einem jährlichen Beschaffungsvolumen in Höhe von mehreren hundert Millionen RMB optimiert dieser Ansatz die Kosten für die Hardware-Stücklisten (Bill of Materials BOM) und gewährleistet gleichzeitig die Qualität von Tier-1-Lieferanten. Um Schwankungen, insbesondere bei Speicher- und Speichermedien, abzufedern, unterhält Emdoor strategische Großbestände und dynamische Sicherheitsbestände für kritische Materialien. Diese Vorgehensweise wird durch einen rollierenden Fertigwarenbestand im Wert von 120 Millionen RMB unterstützt, der die Lieferung von Standardkonfigurationen innerhalb von ein bis drei Tagen und von kundenspezifischen Einheiten innerhalb von sieben bis dreißig Tagen ermöglicht. Dadurch gewährleistet das Unternehmen stabile Preise, kontrollierte Kostenschwankungen und den Schutz der Margen bei Kundenprojekten.

Full Stack R&D Produktinnovationen: 100 Modellle, 5 Platformen, 3 OS

Emdoor Information bietet ein breites Produktportfolio: widerstandsfähige Tablets und Laptops sowie Handhelds, Computer, die auf Fahrzeugen montiert sind, und PCs mit Industrie-Panel von 4 bis 21,5 Zoll. Es werden fünf Plattformen unterstützt Intel, AMD, Qualcomm, MediaTek und Rockchip unter Windows, Android und Linux. Mit fast 100 Modellen, die derzeit produziert werden, passt das Unternehmen präzise Konfigurationen an industrielle Anwendungsszenarien wie Qualitätsprüfung, intelligente Überwachung und Edge-Computing an.

Diese Plattformen zählen häufig zu den besten Lösungen im Bereich robuster Tablets, Laptops, fahrzeugmontierter Tablets und industrieller Panel-PCs für geschäftskritische Anwendungen. Eine wesentliche Stärke ist die interne Full-Stack-Entwicklung, die Industriedesign, Konstruktionstechnik, Hardwarearchitektur, Softwareintegration und Validierungstests umfasst. Alle Produkte verfügen über internationale Zertifizierungen wie CCC, CE, FCC, RoHS, GMS und UN38.3 sowie über spezielle Zertifizierungen für gefährliche Umgebungen und den Einsatz im Automobilbereich.

Was die Software betrifft, so werden die Geräte mit vorinstallierten Produktivitätswerkzeugen wie der Neuzuordnung physischer Tasten, dem Kiosk-Modus und detaillierten Systemsteuerungen ausgeliefert. Die integrierte Mobile-Device-Management-Plattform (MDM) ermöglicht eine flottenweite Bereitstellung, Konfiguration im Stapelverfahren und Fernsteuerung. Der offene SDK- und API-Zugriff für Module wie das Scannen von Barcodes erleichtert eine schnelle Weiterentwicklung und Unternehmensintegration, sodass keine Adapter-Frameworks von Grund auf neu entwickelt werden müssen. Über die Standardkonfigurationen hinaus bietet Emdoor maßgeschneiderte Sonderfertigungen von Hardware und Software sowie strukturelle Neugestaltung für spezielle Anwendungen.

Exzellenter Service während des gesamten Lebenszyklus: Weltweite Reichweite, dauerhafte Allianzen

Da Unternehmens- und Industrie-IT-Systeme häufig Lebenszyklen von fünf bis zehn Jahren haben, hat Emdoor Information eine Servicearchitektur entwickelt, die auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Sie bietet Reparaturdienste in Hongkong. Technischer Support wird über eine spezielle Hotline, offizielle Social-Media-Kanäle, E-Mail und ein Online-Supportsystem mit einer kompletten Nachverfolgbarkeit des Lebenszyklus von der Meldung des Problems bis zu dessen Lösung.

Das Unternehmen bietet strukturierte Wartungsschulungen an, um die technischen Teams der Kunden dabei zu unterstützen, Geräte eigenständig zu verwalten. Zudem unterhält es einen kontinuierlichen Feedback-Mechanismus mit Nachbetreuung im After-Sales-Bereich und jährlichen Umfragen über die Zufriedenheit. Erkenntnisse von Kunden aus der Praxis fließen in die Produktentwicklung ein, sodass die Gerätefunktionen und die Servicebereitstellung stets auf die Anforderungen vor Ort abgestimmt sind. Für Vertriebs- und Distributionspartner bietet Emdoor Unterstützung bei der Marktentwicklung, einschließlich Marketingmaterialien, Schulungen für Vertriebspartner, Branchentreffen und Unterstützung bei Messen. Die Vertriebsunterstützung umfasst Projektregistrierung, Gebietsschutz und flexible Bestandszuweisung und schafft so einen umfassenden Rahmen für die Zusammenarbeit von der Beratung vor dem Verkauf bis hin zur langfristigen Betreuung nach dem Kauf.

Fazit

Gestützt auf finanzielle Stärke und gute Unternehmensführung, integrierte Fertigung und Qualitätssicherung, eine widerstandsfähige Lieferkette, umfassende Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovation und exzellente Lebenszyklus-Dienstleistungen hat Emdoor Information ein globales Partnernetzwerk auf mehreren Kontinenten aufgebaut und sich einen guten Ruf bei Kunden aus den Bereichen Industrieautomation, Logistik, Transport und Außendienst gesichert. "Unser Wachstum spiegelt nicht nur die Marktnachfrage wider, sondern auch die Stärke unseres vertikal integrierten Modells von der Fertigung und Lieferkette bis hin zu Forschung und Entwicklung sowie Lebenszyklus-Dienstleistungen", erklärte ein Unternehmenssprecher. Mit Blick auf die Zukunft bleibt Emdoor Information seinem Ziel verpflichtet, seine Kompetenz im Bereich der robusten Computertechnik weiter auszubauen, die Produktleistung und die Servicebereitstellung zu optimieren sowie weltweit zu expandieren. Die Vision des Unternehmens ist es, ein weltweit führender Anbieter von robusten Computerlösungen zu werden und zuverlässige, einsatzkritische Geräte für die anspruchsvollsten Umgebungen bereitzustellen.

Über Emdoor Information

Emdoor Information (SZ: 001314) hat sich auf die Bereitstellung hochwertiger, robuster mobiler Computergeräte und maßgeschneiderter Lösungen für Industriekunden weltweit spezialisiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst robuste Handhelds, Tablets, Notebooks, fahrzeugmontierte PCs und PCs mit Industrie-Panel. Mehr Informationen finden Sie unter: www.emdoorrugged.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, YouTube und Facebook.

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