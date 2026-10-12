ETHENEA: Blut für Bonds: Warum Staaten jetzt um das Geld ihrer Bürger werben

06.10.2026 -

Wer in Bukarest Blut spendet, bekommt als Dankeschön die Chance, Anleihen zu zeichnen. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion begibt der rumänische Staat eine spezielle Anleihen, verzinst mit bis zu 7 %. Die Mindestanlage für Blutspender wurde dafür extra von 5.000 Lei (ca. 1075 US-Dollar) auf 500 Lei (ca. 108 US-Dollar) gesenkt.

Rumänien löst damit gleich zwei Probleme auf einmal: zu wenig Spenderblut und zu wenig Bares in der Staatskasse. Laut Bloomberg hat das Blut-für-Bonds-Programm seit Anfang 2025 rund 2,8 Milliarden Lei bei zehntausenden Kleinanlegern eingesammelt, umgerechnet etwa 604 Millionen US-Dollar.

Staaten suchen neue Käufer

Rumänien ist beileibe nicht der einzige Staat, der seinen Haushalt auf diese Art finanziert. Italien begibt eigene Anleihen für Privatanleger auf. Japan und Brasilien verkaufen Staatspapiere direkt an ihre Bürger. Das Muster ist überall gleich: Die verlässlichen Großkäufer wie Notenbanken ziehen sich zurück und bauen ihre Bestände ab, statt nachzukaufen. Ausländische private Investoren verlangen grundsätzlich höhere Risikoprämien als inländische Investoren. Gleichzeitig wachsen die Haushaltsdefizite.

Wer mehr Schulden verkaufen muss und weniger Großabnehmer findet, wendet sich an die eigenen Leute. Der Bürger als treuer Gläubiger. Er kauft regelmäßig und verkauft selten in Panik. Japan zeigt seit Jahrzehnten, wie belastbar ein Anleihemarkt ist, dessen Papiere überwiegend im eigenen Land gehalten werden.

Die rund 7 % Zinsen für rumänische Schulden haben allerdings ihren Preis. Sie sind eine Risikoprämie. Rumäniens Defizit lag 2025 bei 7,9 % des BIP, dem höchsten Wert in der EU. Moody's bewertet das Land nur mit Baa3, eine Stufe über dem spekulativen Bereich. Hohe Zinsen für den Bürger bedeuten gleichzeitig hohe Kosten für den Staat.

Jenseits des Atlantiks setzt Washington auf einen anderen Hebel, um den Staatshaushalt zu finanzieren: Druck auf die Notenbank. Der US-Präsident fordert öffentlich niedrigere Zinsen. Die Fed liefert das Gegenteil. Im September hob sie den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 % an, die erste Erhöhung seit Juli 2023. Gleichzeitig laufen die Defizite aus dem Ruder. Und der Iran-Konflikt treibt den Ölpreis auf bis zu 108 Dollar je Barrel. Das spüren die Amerikaner direkt im Geldbeutel.

Am Anleihemarkt wird also handfeste Politik gemacht. Der durchschnittliche Zins für 30-jährige Immobilienkredite sprang auf 7,37 %. Das trifft die Hauskäufer, und zwar zur Unzeit, nur wenige Wochen vor den Zwischenwahlen.

Das Paradoxe daran: Die starke Wirtschaft verschärft das Problem. Die US-Privatwirtschaft wuchs im September so schnell wie seit über fünf Jahren nicht mehr, trotz zunehmenden Preisdrucks. Weder hohe Zinsen noch Zölle bremsen den von KI-Investitionen befeuerten Boom. Für die Fed ist das ein Argument, die Zinsen hoch zu halten.

Auch Europa ist nicht immun

Frankreich zahlt für zehnjährige Staatsanleihen inzwischen mehr als einen Prozentpunkt Aufschlag gegenüber Deutschland. Damit überschreitet der Abstand erstmals seit der Eurokrise 2011/12 die Marke von 100 Basispunkten. Hohe Schulden, ein Defizit weit über der EU-Grenze und eine Regierung ohne stabile Mehrheit setzen Frankreich zunehmend zu. Diese Unsicherheit lassen sich Investoren gerne bezahlen. Dabei trifft es die schwächsten Schuldner zuerst.

Deutschland schweigt noch

Der Bund hat das Privatkundengeschäft mit Bundesschatzbriefen 2012 eingestellt. Gleichzeitig liegen rund 3,6 Billionen Euro deutscher Ersparnisse auf Konten. Bukarest bietet seinen Blutspendern ansehnliche 7 %, Berlin seinen Sparern nichts. Das ist ein Luxus solider Staatsfinanzen, vorerst jedenfalls. Mit den Sondervermögen für Infrastruktur und Verteidigung wächst auch der deutsche Finanzierungsbedarf. Der Bürger als Gläubiger wird auch hier zum Thema werden. Es ist nur eine Frage der Zeit.

Was das für Anleger bedeutet

Renditen auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten sind für qualitätsbewusste Anleger eine Einladung. Wir bei ETHENEA bleiben bei hoher Bonität und langen Laufzeiten und sichern uns die Prämie dort, wo die Schuldner auch morgen noch ihren Verpflichtungen nachkommen können.

Rumänien bezahlt Blut mit Zinsen. Amerika und Frankreich bezahlen Misstrauen mit Zinsen. Wer Staatsanleihen kauft, sollte wissen, wofür er die Prämie bekommt.

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