Samsung arbeitet nach dem Rollout von One UI 9 schon am Nachfolger One UI 9.5. Das Update wird jetzt auf ersten Galaxy-Smartphones auf Herz und Nieren geprüft. Welche Neuerungen One UI 9.5 mit sich bringen soll. Galaxy-User:innen mussten sich eine Weile gedulden, jetzt ist es soweit: Samsung liefert für erste Galaxy-Geräte das große Update auf One UI 9 und damit auf Android 17 aus. Obwohl der Rollout noch nicht einmal vollständig abgeschlossen ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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