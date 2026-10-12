Viele mittelständische Unternehmen hängen an einzelnen Schlüssellieferanten, zentralen Maschinen oder unverzichtbaren Mitarbeitenden. Fällt eine dieser Stützen weg, gerät der gesamte Betrieb ins Wanken. Laut Risiko-Report Mittelstand 2026 des Deutschen Mittelstands-Bunds sehen sich 54,7 Prozent der Betriebe für den Ausfall ihres Inhabers nicht ausreichend vorbereitet.
Die Risiken entstehen, wenn Unternehmen kaum Ausweichmöglichkeiten haben: Spezialisierte Zulieferer lassen sich oft nicht kurzfristig ersetzen, wichtiges Wissen konzentriert sich auf wenige Beschäftigte und einzelne Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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