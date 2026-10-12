DJ PTA-Adhoc: MERIDIANA Capital Markets SE: MERIDIANA Capital Markets SE erwirbt sämtliche Geschäftsanteile an der Deutsche Silber AS, Norwegen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

MERIDIANA Capital Markets SE: MERIDIANA Capital Markets SE erwirbt sämtliche Geschäftsanteile an der Deutsche Silber AS, Norwegen

Hamburg (pta000/12.10.2026/16:36 UTC+2)

12.10.2026 / Uhrzeit 16:30 CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

MERIDIANA Capital Markets SE erwirbt sämtliche Geschäftsanteile an der Deutsche Silber AS, Norwegen

Hamburg, 12. Oktober 2026. Die MERIDIANA Capital Markets SE (WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8) hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an der Deutsche Silber AS, Norwegen, unterzeichnet. In der Deutsche Silber AS wird ein Portfolio von zwölf Silber-Explorationsprojekten in Süd-, Zentral- und Nordnorwegen gebündelt, darunter Projekte im historischen Silberdistrikt Kongsberg. Die Gesellschaft setzt damit die mit Ad-hoc-Mitteilungen vom 13. März 2026 und 29. Mai 2026 angekündigte Transaktion vertraglich um.

Der Kaufpreis beträgt EUR 2,4 Mio. und liegt damit über der am 29. Mai 2026 genannten vorläufigen Spanne von EUR 1,1 Mio. bis EUR 1,5 Mio. Während der Absichtserklärung vom März 2026 ein Portfolio von sieben Explorations-Projekten zugrunde lag, sind nunmehr zwölf Silberminen-Projekte Gegenstand des Kaufvertrags. In die Kaufpreisfindung ist ferner eingeflossen, dass auf der Fläche des Projekts Åmli in der Telemark (Südnorwegen) nach den der Gesellschaft vorliegenden Projektunterlagen neben dem Silberpotential ein hochgradiges Flussspat-Vorkommen (Fluorit) liegt. Flussspat ist in der Europäischen Union als kritischer Rohstoff eingestuft.

Der Vollzug des Erwerbs steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen.

Die in diesem Zusammenhang am 29. Mai 2026 angekündigte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um nominal EUR 250.000 auf EUR 3.742.714 ist durchgeführt und im Handelsregister eingetragen.

Mit dem Erwerb setzt die Gesellschaft den ersten Schritt ihrer strategischen Weiterentwicklung um. Neben der Strukturierung von Kapitalmarkttransaktionen baut die MERIDIANA Capital Markets SE ein eigenes Beteiligungsportfolio in Themen auf, die am Kapitalmarkt bislang nicht oder unterrepräsentiert sind.

Die Aktien der MERIDIANA Capital Markets SE (WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8) werden an der Wiener Börse im Marktsegment Direct Market (Vienna MTF) gehandelt.

Über die MERIDIANA Capital Markets SE

Die MERIDIANA Capital Markets SE bietet innovative Lösungen für Unternehmen, die den Kapitalmarkt schnell und effizient erschließen möchten. Mit fundierter Expertise und einem internationalen Netzwerk begleitet sie ihre Kunden bei der Auswahl, Bewertung und strategischen Nutzung von Börsenmänteln.

Investor Relations Kontakt: Herr Peter Hufnagel Email: mail@meridiana-capital.com Telefon: +49 172 4410254

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Aussender: MERIDIANA Capital Markets SE Johnsallee 30 c/o SEASIDE Capital Markets GmbH 20148 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Peter Hufnagel Tel.: +49 172 4410254 E-Mail: hufnagel@meridiana-capital.com Website: www.meridiana-ventures.com ISIN(s): DE000A30U9U8 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)

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October 12, 2026 10:36 ET (14:36 GMT)