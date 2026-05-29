DJ PTA-Adhoc: MERIDIANA Capital Markets SE: Konkretisierung Transaktion Silber-Minenportfolios sowie Ausnutzung des genehmigten Kapitals

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

MERIDIANA Capital Markets SE: Konkretisierung Transaktion Silber-Minenportfolios sowie Ausnutzung des genehmigten Kapitals

Hamburg (pta000/29.05.2026/17:00 UTC+2)

29.05.2026 / Uhrzeit 17:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

MERIDIANA CAPITAL MARKETS SE - Konkretisierung der Transaktion zur Aufnahme des Silber-Minenportfolios in Norwegen sowie geplante Ausnutzung des genehmigten Kapitals

Hamburg, 29. Mai 2026 - MERIDIANA Capital Markets SE (WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8) konkretisiert die Eckpunkte der mit Ad-hoc-Mitteilung vom 13. März 2026 angekündigten Transaktion zur Aufnahme eines Silber-Minenportfolios in Norwegen.

Die kurz vor dem Abschluss stehenden Verhandlungen sehen vor, dass die MERIDIANA Capital Markets SE ("MERIDIANA") 100% der Anteile an einer Zweckgesellschaft ("SPV") in Norwegen, übernimmt, welche die wirtschaftlichen Rechte an einem Silberminen-Portfolio in Norwegen bündelt.

Es ist beabsichtigt, dass sich die Verkäuferin des SPVs im Rahmen der Transaktion maßgeblich an der MERIDIANA Capital Markets SE beteiligt.

Den Transaktionswert der Übernahme des SPVs beurteilt der Vorstand nach erster Einschätzung in einer Bandbreite zwischen rund EUR 1.1 Mio. und EUR 1.5 Mio.. Das mittel- bis langfristige Wertpotenzial des Silber-Portfolios beträgt - vorbehaltlich erfolgreicher Entwicklung und Exploration - ein Mehrfaches des Transaktionswertes.

Ausnutzung des genehmigten Kapitals

Im Zusammenhang mit der Transaktion ist beabsichtigt, das genehmigte Kapital der MERIDIANA Capital Markets SE in Höhe von insgesamt EUR 250.000,00 vollständig auszunutzen. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabekurs von EUR 1,25 je Aktie ausgegeben. Zur Zeichnung zugelassen wird die Verkäuferin des SPVs als künftige strategische Partnerin auf Projektebene; das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Der sachliche Grund für den Bezugsrechtsausschluss ergibt sich aus der strategischen Einbindung der Verkäuferin in die geplante Weiterentwicklung des Silberminen-Portfolios sowie aus dem damit verbundenen Beitrag zur Finanzierung der Folgeschritte.

Zeitplan

Es ist beabsichtigt, die Gesamttransaktion innerhalb der kommenden sechs bis acht Wochen umzusetzen. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der finalen Vertragsdokumentation, der Beschlussfassungen der zuständigen Organe sowie etwaiger erforderlicher Genehmigungen.

Mit Vollzug der Transaktion erweitert die MERIDIANA Capital Markets SE ihr Geschäftsmodell wie angekündigt um den Bereich "Strategic Metals" und positioniert sich damit als kapitalmarktorientierte Plattform für Silber-Explorationsprojekte in Skandinavien.

Die Aktien der MERIDIANA Capital Markets SE (WKN A30U9U / ISIN DE000A30U9U8) werden an der Wiener Börse im Marktsegment Direct Market (Vienna MTF) gehandelt.

Über die MERIDIANA Capital Markets SE

Die MERIDIANA Capital Markets SE bietet innovative Lösungen für Unternehmen, die den Kapitalmarkt schnell und effizient erschließen möchten. Mit fundierter Expertise und einem internationalen Netzwerk begleitet sie ihre Kunden bei der Auswahl, Bewertung und strategischen Nutzung von Börsenmänteln.

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Herr Peter Hufnagel

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MERIDIANA Capital Markets SE | Johnsallee 30 | D-20148 Hamburg | www.meridiana-ventures.com

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May 29, 2026 11:00 ET (15:00 GMT)