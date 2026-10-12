ROUNDUP 2: EU verhängt Rekord-Sanktionen gegen russische Kriegshelfer

LUXEMBURG - Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen eine Rekordzahl von Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie verhängt. Die EU-Außenminister beschlossen, knapp 1.600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen mit Strafmaßnahmen zu belegen, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mitteilte. Ihren Angaben zufolge ist die Gesamtzahl der Listungen im Rahmen des Sanktionsregimes zum Schutz der territorialen Unversehrtheit der Ukraine damit auf knapp 4.600 gestiegen.

Iran reklamiert Angriff auf Supertanker in Straße von Hormus

TEHERAN - Irans Revolutionsgarden haben eigenen Angaben zufolge zum dritten Mal innerhalb von zwei Tagen einen Öltanker attackiert. Der Angriff sei in der Straße von Hormus erfolgt, hieß es in einer von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung. Der Supertanker habe sein Navigationssystem abgeschaltet und Warnungen der Marine missachtet, hieß es weiter.

Merz geht nach Diesel-Abkommen auf Distanz zu Trump



BERLIN - Bundeskanzler Friedrich Merz geht angesichts eines von US-Präsident Donald Trump geplanten Import russischen Diesels auf Distanz zu Trump. Merz sagte, die Bundesregierung nehme die Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zur Ausfuhr von Diesel zur Kenntnis. "Für Deutschland und für Europa kommt eine solche Entscheidung nicht infrage. Russland wird nur unter Druck ernsthaft verhandeln, und deshalb halten wir an unseren Russlandsanktionen fest."

Moskau bestätigt von Trump angekündigte Waffenruhe nicht

MOSKAU - Russland hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Waffenruhe für gegenseitige Angriffe auf Energieobjekte im Ukraine-Krieg nicht bestätigt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass die Kontakte mit der US-Seite andauerten. Wenn es Ergebnisse gebe, werde der Kreml darüber informieren, sagte er. Am Sonntag hatte Trump eine Waffenruhe für Angriffe auf Energieinfrastruktur angekündigt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich überrascht, betonte aber seine Bereitschaft dazu.

ROUNDUP/Selenskyj: USA müssen begrenzte Waffenruhe durchsetzen

WARSCHAU - Der ukrainische Präsident Wolodymy Selenskyj hat die USA aufgefordert, Russland zur Einhaltung der von US-Präsident Donald Trump verkündeten begrenzten Energie-Waffenruhe anzuhalten. "Wir warten darauf, welche konkreten Schritte die Amerikaner bereit sind zu unternehmen", sagte Selenskyj in einer per Videoschalte auf dem Warschauer Sicherheitsforum übertragenen Rede.

GESAMT-ROUNDUP 2: Bas gibt Ämter ab - mit heftigen Vorwürfen an die CDU

BERLIN - Es ist ein Rücktritt, der neue Schockwellen in der schwarz-roten Bundesregierung auslösen kann: Bärbel Bas nennt als einen Grund für ihren sofortigen Rückzug als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin auch Angriffe aus der Union. Die Kanzlerpartei CDU steht inmitten einer eigenen Krise mit einem durchgeschüttelten Koalitionspartner da. Im Willy-Brandt-Haus verkündet der verbliebene Co-Parteichef Lars Klingbeil, dass ein Bundesparteitag um den Jahreswechsel "die gesamte SPD-Führungsriege" neu wählen solle.

ROUNDUP/Milliarden-Zoff um EU-Etat: Weber stellt sich gegen Merz

BRÜSSEL - EVP-Chef Manfred Weber (CSU) und die anderen Fraktionsvorsitzenden der Parteien der Mitte im Europaparlament lehnen einen neuen Kompromissvorschlag im Ringen um den neuen langfristigen EU-Haushalt vehement ab - wegen zu großer Kürzungen. "Wir möchten unsere äußerste Bestürzung über die überarbeitete Fassung des Verhandlungsrahmens zum Ausdruck bringen", schreiben die Chefs der konservativen EVP, der sozialdemokratischen S&D, der liberalen Renew und der Grünen in einem gemeinsamen Statement.

ROUNDUP/Studie: Billionen-Investitionen nötig für Klimaziel

BERLIN - Um das Klimaziel für das Jahr 2045 zu erreichen, müssten in Deutschland nach einer Studie etwa 6.000 Milliarden Euro investiert werden, also sechs Billionen Euro. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Prognos-Forschungsinstituts im Auftrag der Förderbank KfW. Die bisherigen Ausgaben müssten sich damit mehr als verdoppeln. Den Großteil der Investitionen müssten demnach Verbraucher und Unternehmen stemmen, auf den Staat entfielen nur 12 Prozent.

ROUNDUP 2/Gegen Auf und Ab der Wirtschaft: Nobelpreis für US-Forscher

STOCKHOLM - Ihre Forschung hilft, Wirtschaftsschocks bewältigen: Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die US-Amerikaner Robert E. Hall und Michael Woodford. Sie werden für "die mikroökonomischen Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung" ausgezeichnet. Die Forscher haben Modelle entwickelt, die es Staaten und Zentralbanken erleichtern, Konjunkturschwankungen effektiv abzumildern.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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