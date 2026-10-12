Die Micron-Aktie befindet sich derzeit in einer angespannten Phase. Trotz phänomenal guter Zahlen halten sich Anleger mit Käufen zurück. Stattdessen tendiert der Kurs südwärts. Fünf der letzten sechs Handelstage brachten Verluste mit sich. Und es ist keine Besserung in Sicht: Zum Auftakt in die neue Woche verliert der Titel im frühen Handel über -4% und rutscht damit erstmals seit Mitte September wieder unter die 1.000-US$-Marke. Das belastet den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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