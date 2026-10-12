Bitcoin News: Core 32.0 geht live am Jahrestag des 19-Milliarden-Dollar-Crashs

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Bitcoin Core 32.0 ging am 10. Oktober 2026 live, auf den Tag genau ein Jahr nach dem größten Liquidations-Event der Kryptogeschichte, als eine Zolldrohung gegen China 19 Milliarden Dollar an Zwangsverkäufen auslöste und 1,6 Millionen Konten traf. Bitcoin handelt jetzt bei 83.000 Dollar, gefangen zwischen 82.000 und 84.000 Dollar, ein Schatten seines damaligen Hochs von 126.000 Dollar. Wale kauften 15.000 BTC in 72 Stunden nach, doch der Kurs rührt sich nicht. BlackRocks IBIT verbuchte am Freitag 22,4 Millionen Dollar an Zuflüssen, und der Oktober begann mit insgesamt 134,4 Millionen Dollar an ETF-Nettoinflows. Diese Bitcoin News ordnen ein, was das bedeutet, und zeigen, warum manche Trader das Seitwärtsband verlassen und in einen Presale mit funktionierenden Produkten einsteigen.

Bitcoin News: Core 32.0 trifft auf den Jahrestag des Milliarden-Crashs

Am 10. Oktober 2026 veröffentlichten die Entwickler das wichtigste Software-Update des Jahres für Bitcoins Node-Software. Core 32.0 bringt schnellere Block-Validierung, verbesserte Gebühren-Schätzung und Sicherheits-Patches, die seit Version 24 offene Schwachstellen schließen. Genau ein Jahr zuvor hatte die 100-Prozent-Zoll-Drohung der USA gegen China über 19 Milliarden Dollar an Liquidationen ausgelöst und BTC innerhalb von Stunden von 126.000 auf unter 105.000 Dollar gedrückt.

Trotz der Schwäche melden Analysten wie alicharts, dass Wal-Gruppen 15.000 Bitcoin in 72 Stunden aufgekauft haben. BlackRocks IBIT verzeichnete laut dem Nachrichtenportal BND am Freitag 22,4 Millionen Dollar an Zuflüssen. Der Oktober begann laut Cointelegraph mit 134,4 Millionen Dollar an ETF-Nettoinflows in den ersten beiden Handelstagen, nach dem stärksten Quartal 2026 mit 6,34 Milliarden Dollar an Zuflüssen und einem BTC-Plus von 42,71 Prozent.

Bitcoin bekommt sein größtes Software-Update, Wale akkumulieren, ETFs fließen, und trotzdem bewegt sich der Kurs keinen Zentimeter. Ein Jahr nach dem schlimmsten Crash der Branche fehlt der Funke, der die Seitwärtsbewegung bricht und den Kurs aus dem engen Band befreit. Genau diese Lücke zwischen Fundamentaldaten und Preisbewegung treibt Trader zu Projekten, die nicht auf den nächsten BTC-Ausbruch angewiesen sind, sondern jetzt schon Nutzen liefern.

Pepeto: Live-Tools und ein Binance-Listing für Trader, die nicht warten wollen

Bitcoin erhält ein Upgrade, Wale laden nach, und der Kurs steht still, das ist der Moment, in dem Pepeto interessant wird. Denn während BTC-Halter darauf warten, dass sich der Seitwärtskanal löst, bietet Pepeto einen Presale-Preis, der mit jeder Phase steigt, und Tools, die bereits Volumen verarbeiten.

Die Nachfrage nach ETFs ist real, doch wer will monatelang warten, bis sich der Chart endlich bewegt. Pepeto hat den Rückgang überstanden, mit mehr als 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital, und es braucht keine Zinssenkung, um zu funktionieren, denn ein Binance-Listing steht bevor. Weitere Börsen sollen in den kommenden Wochen benannt werden, und die Tools sind bereits aktiv. Die Analysten-Projektionen, die bis 300x reichen, stützen sich auf echte Produkte und nicht auf Anleiherenditen.

Ein gebührenfreier Exchange, eine kostenlose Bridge und ein Scanner an einem Ort ersetzen mehrere kostenpflichtige Werkzeuge, die ein Trader sonst einzeln bezahlen muss. Ein Swap von 100.000 Dollar kostet auf Pepetos Plattform null Dollar statt 300 Dollar auf Uniswap, und ein Scan blockiert einen Honeypot, bevor man kauft.

Pepetos aktueller Stufenpreis von 0,000000188 Dollar endet, wenn der Timer abläuft, und wer vor dem Listing kauft, sichert sich den niedrigsten Einstiegspreis. Der Presale akzeptiert ETH, USDT, BNB und Kartenzahlung, sodass der Einstieg für Trader aus verschiedenen Ökosystemen möglich ist.

Vor dem Start des Presales hat SolidProof den gesamten Code auditiert und bestätigt, was Käufern eine unabhängig geprüfte Sicherheitsbasis bietet. Die KYC-Verifizierung des Teams gibt den Teilnehmern eine weitere Sicherheitsebene. Weitere Partnerschaften werden angekündigt, sobald das Listing näher rückt.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen eine klare Diskrepanz zwischen starken Fundamentaldaten und einem Kurs, der sich nicht bewegt, und genau das macht den Einstieg bei Pepeto so dringlich. Das Binance-Listing ist der eigentliche Katalysator, und Analysten sehen ein Renditepotenzial von 100x bis 300x nach dem Handelsstart. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, positioniert sich vor dem Listing zu einem Bruchteil des erwarteten Handelspreises, während BTC-Halter weiter auf einen Auslöser warten. Das Zeitfenster wird kleiner, denn jeder Phasenwechsel hebt den Einstiegspreis an, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viel Zeit noch bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Bitcoin News dieser Woche?

Bitcoin Core 32.0 ging am Jahrestag des 19-Milliarden-Dollar-Crashs live, Wale kauften 15.000 BTC in 72 Stunden, und ETFs verzeichneten 134,4 Millionen Dollar an Oktober-Zuflüssen, während BTC bei 83.000 Dollar seitwärts handelt.

Warum setzen Trader auf Pepeto statt auf den nächsten BTC-Ausbruch zu warten?

Trader setzen auf Pepeto, weil das Binance-Listing nicht von der Fed abhängt und der aktuelle Presale-Preis das Renditepotenzial maximiert. Analysten sehen Projektionen von 100x bis 300x, und die offizielle Pepeto-Website gibt Zugang zu allen funktionierenden Tools.