Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas drehte zuletzt an entscheidender Stelle nach oben ab. Damit könnte der Grundstein für eine nachhaltige Kurserholung gelegt worden sein. Nun muss die Aktie nur noch in Schwung kommen. Der anhaltend starke Newsflow bietet hierzu die ideale Basis.Vestas - Starker Newsflow im Fokus Bereits in der Kommentierung vom 2. Oktober zur Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers thematisierten wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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