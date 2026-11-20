Max Bögl Wind und Vestas haben in Winnberg bei Sengenthal die nach eigenen Angaben weltweit höchste Windkraftanlage an Land mit Serien-Turm in Betrieb genommen, die in das Werksnetz einspeist. Die Anlage vom Typ EnVentus V172 leistet 7,2 Megawatt und erzeugt jährlich bis zu 18 Millionen Kilowattstunden Strom. Nach Angaben von Max Bögl und Vestas bezieht sich der Weltrekord auf den Serien-Turm mit 199 Metern Nabenhöhe. Das ist die Höhe bis zur Rotorachse der insgesamt 285 Meter hohen Anlage.Wie Solarserver ...

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