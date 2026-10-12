Stuttgart (ots) -
Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 21 Uhr im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD Mediathek
Einmal dort den Ton angeben, wo sonst die Abgeordneten debattieren und Entscheidungen treffen: Das SWR Politik-Talk-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" sendet am Donnerstag, 15. Oktober 2026 aus dem Landtag in Stuttgart. Zum ersten Mal öffnet der Sitz des baden-württembergischen Parlaments einen Abend lang für eine Fernsehdebatte seine Türen.
Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU), Mitglieder der grün-schwarzen Landesregierung sowie Abgeordnete aller vier Landtagsfraktionen stellen sich den Fragen der Menschen vor Ort. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren außerdem, wie der Landtag funktioniert, wer dort welche Aufgaben hat und wie politische Entscheidungen entstehen. Zu sehen am Donnerstag, 15. Oktober 2026 um 21 Uhr im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD Mediathek.
Menschen sagen, was sie bewegt - und was sie von der Politik erwarten
Rund 40 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Baden-Württemberg nehmen auf den Plätzen der Abgeordneten Platz. Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Berufen und politischen Haltungen sagen, was sie bewegt - und was sie von der Politik erwarten. Moderatorin Alexandra Gondorf bringt sie mit den politisch Verantwortlichen ins Gespräch. Welche Sorgen und Probleme beschäftigen sie? Was wollten sie den Verantwortlichen schon immer einmal direkt sagen? Und wie fällt ihre Bilanz rund 150 Tage nach der Wahl aus? Der Plenarsaal wird zur Townhall des Landes: direkt, nah dran und auf Augenhöhe.
Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen im Gespräch mit den Menschen
Für die Sendung wurden alle vier im Landtag vertretenen Fraktionen (Grüne, CDU, AfD und SPD) um die Teilnahme von jeweils zwei Abgeordneten gebeten - darunter jeweils eine Person ohne herausgehobene Funktion innerhalb der Fraktion. Darüber hinaus ist die Landesregierung mit zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern dabei. Für die Regierungsseite werden Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) und Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) an der Sendung teilnehmen.
Für die Fraktionen sind dabei:
Grüne: Andreas Schwarz und Clara Resch
CDU: Natalie Pfau-Weller und Isabell Rathgeb
AfD: Martin Rothweiler und Christian Köhler
SPD: Sascha Binder und Simone Kirschbaum
Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) ist in seiner Funktion als Repräsentant des Parlaments Teil der Sendung.
"Zur Sache vor Ort": aus dem Landtag Baden-Württemberg
Donnerstag, 15. Oktober 2026, 21 Uhr bis 21:45 Uhr
im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD Mediathek
Moderation: Alexandra Gondorf
Dieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält Untertitel, Audiodeskription, Deutsche Gebärdensprache (DGS).
Fotos über ARD-Foto.de
Informationen unter http://swr.li/zur-sache-vor-ort
Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)
Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6369719
Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 21 Uhr im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD Mediathek
Einmal dort den Ton angeben, wo sonst die Abgeordneten debattieren und Entscheidungen treffen: Das SWR Politik-Talk-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" sendet am Donnerstag, 15. Oktober 2026 aus dem Landtag in Stuttgart. Zum ersten Mal öffnet der Sitz des baden-württembergischen Parlaments einen Abend lang für eine Fernsehdebatte seine Türen.
Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU), Mitglieder der grün-schwarzen Landesregierung sowie Abgeordnete aller vier Landtagsfraktionen stellen sich den Fragen der Menschen vor Ort. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren außerdem, wie der Landtag funktioniert, wer dort welche Aufgaben hat und wie politische Entscheidungen entstehen. Zu sehen am Donnerstag, 15. Oktober 2026 um 21 Uhr im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD Mediathek.
Menschen sagen, was sie bewegt - und was sie von der Politik erwarten
Rund 40 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Baden-Württemberg nehmen auf den Plätzen der Abgeordneten Platz. Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Berufen und politischen Haltungen sagen, was sie bewegt - und was sie von der Politik erwarten. Moderatorin Alexandra Gondorf bringt sie mit den politisch Verantwortlichen ins Gespräch. Welche Sorgen und Probleme beschäftigen sie? Was wollten sie den Verantwortlichen schon immer einmal direkt sagen? Und wie fällt ihre Bilanz rund 150 Tage nach der Wahl aus? Der Plenarsaal wird zur Townhall des Landes: direkt, nah dran und auf Augenhöhe.
Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen im Gespräch mit den Menschen
Für die Sendung wurden alle vier im Landtag vertretenen Fraktionen (Grüne, CDU, AfD und SPD) um die Teilnahme von jeweils zwei Abgeordneten gebeten - darunter jeweils eine Person ohne herausgehobene Funktion innerhalb der Fraktion. Darüber hinaus ist die Landesregierung mit zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern dabei. Für die Regierungsseite werden Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) und Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) an der Sendung teilnehmen.
Für die Fraktionen sind dabei:
Grüne: Andreas Schwarz und Clara Resch
CDU: Natalie Pfau-Weller und Isabell Rathgeb
AfD: Martin Rothweiler und Christian Köhler
SPD: Sascha Binder und Simone Kirschbaum
Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) ist in seiner Funktion als Repräsentant des Parlaments Teil der Sendung.
"Zur Sache vor Ort": aus dem Landtag Baden-Württemberg
Donnerstag, 15. Oktober 2026, 21 Uhr bis 21:45 Uhr
im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD Mediathek
Moderation: Alexandra Gondorf
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