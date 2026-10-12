Stuttgart (ots) -Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 21 Uhr im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD MediathekEinmal dort den Ton angeben, wo sonst die Abgeordneten debattieren und Entscheidungen treffen: Das SWR Politik-Talk-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" sendet am Donnerstag, 15. Oktober 2026 aus dem Landtag in Stuttgart. Zum ersten Mal öffnet der Sitz des baden-württembergischen Parlaments einen Abend lang für eine Fernsehdebatte seine Türen.Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU), Mitglieder der grün-schwarzen Landesregierung sowie Abgeordnete aller vier Landtagsfraktionen stellen sich den Fragen der Menschen vor Ort. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren außerdem, wie der Landtag funktioniert, wer dort welche Aufgaben hat und wie politische Entscheidungen entstehen. Zu sehen am Donnerstag, 15. Oktober 2026 um 21 Uhr im SWR in Baden-Württemberg und in der ARD Mediathek.Menschen sagen, was sie bewegt - und was sie von der Politik erwartenRund 40 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Baden-Württemberg nehmen auf den Plätzen der Abgeordneten Platz. Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Berufen und politischen Haltungen sagen, was sie bewegt - und was sie von der Politik erwarten. Moderatorin Alexandra Gondorf bringt sie mit den politisch Verantwortlichen ins Gespräch. Welche Sorgen und Probleme beschäftigen sie? Was wollten sie den Verantwortlichen schon immer einmal direkt sagen? Und wie fällt ihre Bilanz rund 150 Tage nach der Wahl aus? Der Plenarsaal wird zur Townhall des Landes: direkt, nah dran und auf Augenhöhe.Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen im Gespräch mit den MenschenFür die Sendung wurden alle vier im Landtag vertretenen Fraktionen (Grüne, CDU, AfD und SPD) um die Teilnahme von jeweils zwei Abgeordneten gebeten - darunter jeweils eine Person ohne herausgehobene Funktion innerhalb der Fraktion. Darüber hinaus ist die Landesregierung mit zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern dabei. Für die Regierungsseite werden Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsminister Oliver Hildenbrand (Grüne) und Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) an der Sendung teilnehmen.Für die Fraktionen sind dabei:Grüne: Andreas Schwarz und Clara ReschCDU: Natalie Pfau-Weller und Isabell RathgebAfD: Martin Rothweiler und Christian KöhlerSPD: Sascha Binder und Simone KirschbaumLandtagspräsident Thomas Strobl (CDU) ist in seiner Funktion als Repräsentant des Parlaments Teil der Sendung."Zur Sache vor Ort": aus dem Landtag Baden-WürttembergDonnerstag, 15. Oktober 2026, 21 Uhr bis 21:45 Uhrim SWR in Baden-Württemberg und in der ARD MediathekModeration: Alexandra GondorfDieses Angebot ist barrierefrei verfügbar und enthält Untertitel, Audiodeskription, Deutsche Gebärdensprache (DGS).Fotos über ARD-Foto.deInformationen unter http://swr.li/zur-sache-vor-ortNewsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6369719