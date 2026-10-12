Seattle - In den USA wird es doch keinen Burrito zum Starbucks-Kaffee geben: Die Kaffeehaus-Kette hat Pläne zum Kauf der auf mexikanische Küche spezialisierten Chipotle-Restaurants verneint. Vergangene Woche hatte die «Financial Times» berichtet, Starbucks habe an einem Übernahmeangebot für Chipotle gearbeitet. Starbucks kaufe Chipotle nicht, teilte nun eine Sprecherin mit. Chipotle wurde bereits als möglicher Übernahmekandidat gehandelt. Nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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